"Группа Астра" в ходе IPO разместила акции по верхней границе диапазона

По итогам размещения рыночная капитализация компании составит 69,9 млрд рублей

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - ПАО "Группа Астра" (головная структура одноименной группы IT-компаний, занимающихся разработкой инфраструктурного ПО, включая операционную систему Astra Linux) в рамках IPO разместило акции по цене 333 рублей за бумагу. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Это верхняя граница ранее установленного ценового коридора (300-333 рублей).

В рамках IPO размещается 10,5 млн акций, или 5% капитала. Таким образом, объем сделки составит 3,5 млрд рублей (10% от этой суммы - акции для проведения возможной стабилизации на вторичных торгах в период до 30 дней после их начала). По итогам размещения рыночная капитализация компании составит 69,9 млрд рублей.

Совокупный спрос превысил предложение более чем в 20 раз по верхней границе ценового диапазона, а число новых инвесторов в структуре акционерного капитала составило порядка 100 тысяч человек, говорится в сообщении. При этом подчеркивается, что небольшим заявкам розничных инвесторов была предоставлена приоритетная аллокация.

Торги акциями компании под тикером ASTR начнутся на "Московской бирже" 13 октября.

"IPO позволило запустить долгосрочную программу мотивации для наших сотрудников, - сказал гендиректор "Группы Астра" Илья Сивцев, слова которого приводятся в сообщении. - С сегодняшнего дня свыше 1400 наших сотрудников стали акционерами ГК "Астра".

В "Группе Астра" "Интерфаксу" уточнили, что эти сотрудники стали владельцами акций компании на общих основаниях в ходе IPO.

Изначально уставный капитал "Группы Астра" составлял 10 млн рублей, он был разделен на 1 млн акций номиналом 10 рублей каждая. В феврале 2023 года компания провела дробление капитала, в результате которого номинал каждой акции составил 0,05 рубля. В августе прошло дополнительное размещение 10 млн акций по номинальной стоимости 0,05 рубля за каждую. В результате уставный капитал увеличился до 10,5 млн рублей.

До IPO 76,19% акций компании принадлежали Денису Фролову, 19,05% - Илье Сивцеву (они выступили продающими акционерами в ходе IPO), а оставшиеся 4,76% - квазиказначейский пакет (передан "Астра инвестиции"), который в среднесрочной перспективе планируется использовать, в том числе на цели долгосрочной программы мотивации сотрудников.

АО "Группа Астра" было создано в 2021 году для консолидации компаний группы. Реорганизация проводилась в 2021-2022 годах и была завершена в декабре прошлого года. В настоящее время, по данным ЕГРЮЛ, это общество владеет полностью или частично десятью IT-компаниями. В конце сентября АО "Группа Астра" было преобразовано в ПАО "Группа Астра".

На начало октября "Группе Астра" принадлежали 100% в ООО "РусБИТех Астра" (разработчик операционных систем семейства Astra Linux, а также систем виртуализации и управления инфраструктурой), ООО "Рупост" (разработчик почтового сервера и защищенного рабочего места), ООО "Астра академия", ООО "Астра инвестиции" и ООО "Астра консалтинг". Также она владеет 80% ООО "Рубэкап" (разработчик сервиса по резервному хранению данных), 75% ООО "Лаборатория Тантор" (разработчик СУБД Tantor), 62% ООО "Увеон - облачные технологии" (занимается разработкой инфраструктуры виртуальных рабочих мест) и 56% ООО "АйСиЭл Астра Сервис" (занимается предоставлением услуг по внедрению и сопровождению ПО).

В июле-августе текущего года "Группа Астра" увеличила долю в АО "Экзософт" (разработчик ПО для серверной виртуальной инфраструктуры и управления оборудованием центров обработки данных) и довела ее до 55%. Это происходит в рамках сделки, которая была заключена летом прошлого года и предусматривала поэтапный выкуп 70% компании.

Также в августе "Группа Астра" приобрела 26% ООО "Ресолют", которое занимается разработкой решений для работы с программным кодом. В октябре компания сообщила о завершении сделки по приобретению 70,2% ООО "Номари СиАйЭс" (разработчик платформ для корпоративного обучения Knomary).

О планах по проведению IPO на Московской бирже "Группа Астра" объявила в начале октября. Тогда Альфа-банк оценил справедливую стоимость компании в диапазоне от 70 млрд рублей до 90,7 млрд рублей - исходя из перспектив рынка инфраструктурного ПО, на котором работает "Астра", а также на основании показателей и прогнозов развития ее бизнеса.

Так, по данным Альфа-банка и Strategy Partners, на горизонте до 2030 года среднегодовой темп роста рынка инфраструктурного ПО в РФ составит 25%. В результате его объем вырастет до 270 млрд рублей в 2030 году со 100 млрд рублей в текущем году (77 млрд рублей по итогам 2022 года). При этом доля продуктов российских разработчиков ПО на этом рынке будет увеличиваться до приблизительно 90% (243 млрд рублей) в 2030 году с 51% в текущем (51 млрд рублей).

Сегмент операционных систем, где группа "Астра" представлена своим базовым продуктом, за период с 2023-го по 2030 год вырастет, как предполагается, почти в 3,5 раза - с 21,9 млрд рублей до 72 млрд рублей. При этом доля российских ОС увеличится с 47% в текущем году до приблизительно 89% в 2030 году.

По итогам 2022 года группа занимала 22,8% российского рынка инфраструктурного ПО (помимо ОС "Астра" занимается разработкой и продвижением еще 17 программных продуктов) и 75% в сегменте операционных систем. По оценке Альфа-банка, бизнес группы "Астра" будет расти быстрее рынка.