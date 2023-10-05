"Группа Астра" определила ценовой диапазон IPO в 300-333 рублей за акцию

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - ПАО "Группа Астра" (головная структура группы IT-компаний "Астра", занимающихся разработкой инфраструктурного ПО, включая операционную систему Astra Linux) определила ценовой диапазон IPO на "Московской бирже" в 300-333 рублей за акцию, говорится в сообщении компании.

"Индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 300 рублей до 333 рублей за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации компании в диапазоне от 63 млрд рублей до 69,9 млрд рублей, - отмечается в тексте. - В рамках IPO будет предложено до 10,5 млн акций (5% от общего количества выпущенных и находящихся в обращении бумаг) со стороны действующих акционеров".

Около 10% этих бумаг предполагается использовать для стабилизации цены акций на вторичных торгах в течение 30 дней после их начала.

Сбор заявок на приобретение бумаг начат в четверг и продлится до 12 октября.

"Группа Астра" рассчитывает, что торги ее акциями начнутся 13 октября под тикером ASTR после объявления цены IPO и окончательного включения во второй котировальный список ценных бумаг, допущенных к торгам на "Московской бирже".

Предложение доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов, а также для российских институциональных инвесторов.

Источник, близкий к компании, отметил "Интерфаксу", что "Группа Астра" рассчитывает, что значительная доля размещения придется на институциональных инвесторов. "Именно на группу, а не на одного якорного, - подчеркнул источник. - Остальная часть достанется рознице, и компания ожидает значительный спрос и с одной, и с другой стороны".

"Группа Астра" в начале октября объявила, что планирует IPO на "Московской бирже".

По итогам I полугодия 2023 года выручка компании по МСФО составила 3,1 млрд рублей, что в 3,1 раза больше аналогичного периода 2022 года (1 млрд рублей). Показатель EBITDA увеличился в 3,1 раза, до 1 млрд рублей, а скорректированный показатель вырос до 651,9 млн рублей с 48 млн рублей. Чистая прибыль увеличилась в 2,3 раза, до 1,16 млрд рублей, скорректированный показатель - в 2,9 раза, до 871 млн рублей.

При этом отмечалось, что 82% выручки пришлось на продажи программных продуктов, преимущественно операционных систем семейства Astra Linux (76,5% выручки, или 2,3 млрд рублей). Еще 500 млн рублей (16% выручки) поступило от услуг по сопровождению программных продуктов. Годом ранее на продажу ПО приходилось 74% выручки, а на услуги по его сопровождению - 24,5%.

По данным компании, на конец июня текущего года ее клиентская база выросла до 19 тыс. уникальных клиентов. Из них 70% - корпоративные заказчики.

АО "Группа Астра" было создано в 2021 году для консолидации компаний группы "Астра". Реорганизация проводилась в 2021-2022 годах и была завершена в декабре прошлого года. В результате головной компанией группы стало АО "Группа Астра". В настоящее время, по данным ЕГРЮЛ, оно владеет полностью или частично десятью ИТ-компаниями. В конце сентября АО "Группа Астра" было преобразовано в ПАО "Группа Астра".

На начало октября "Группе Астра" принадлежали 100% в ООО "РусБИТех Астра" (разработчик операционных систем семейства Astra Linux, а также систем виртуализации и управления инфраструктурой), ООО "Рупост" (разработчик почтового сервера и защищенного рабочего места), ООО "Астра академия", "Астра инвестиции" и "Астра консалтинг". Также "Группа Астра" владеет 80% в ООО "Рубэкап" (разработчик сервиса по резервному хранению данных), 75% ООО "Лаборатория Тантор" (разработчик СУБД Tantor), 62% ООО "Увеорн - облачные технологии" (занимается разработкой инфраструктуры виртуальных рабочих мест) и 56% ООО "АйСиЭл Астра Сервис" (занимается предоставление услуг по внедрению и сопровождению ПО).

В июле-августе 2023 года "Группа Астра" увеличила долю в АО "Экзософт" (разработчик ПО для серверной виртуальной инфраструктуры и управления оборудованием центров обработки данных) и довела ее до 55%. Сама сделка была заключена летом прошлого года и предусматривала поэтапный выкуп 70% компании.

Также в августе "Группа Астра" приобрела 26% в ООО "Ресолют", занимающемся разработкой решений для работы с программным кодом.

Изначально уставный капитал "Группы Астра" составлял 10 млн рублей, был поделен на 1 млн акций номиналом 10 рублей каждая. В феврале текущего года компания провела дробление капитала, в результате которого номинал каждой акции составил 0,05 рубля. В августе она провела дополнительное размещение 10 млн акций по номинальной стоимости 0,05 рубля за каждую. В результате уставный капитал увеличился до 10,5 млн рублей.

В 2022 году СМИ сообщали о планах "Группы Астра" по выходу на IPO на "Московской бирже". Конкретные сроки и суммы, которые планируется привлечь, не назывались. В сентябре РБК сообщил о планах по размещению "Группой Астра" до 10% акций на "Мосбирже" в IV квартале 2023 года. При этом отмечалось, что компанию могут оценить в 60-80 млрд рублей.

К настоящему времени "Группа Астра" уже имеет дивидендную историю. Так, во второй половине прошлого года были начислены дивиденды в размере 1,67 млрд рублей. Из них выплачено 566,7 млн рублей. В текущем году компания выплатила дивиденды в размере 317 млн рублей.

На конец июня 2023 года акционерами "Группы Астра" были Денис Фролов (его доля составляла 80%) и Илья Сивцев (20%), являющийся также гендиректором компании. Также Фролов и Сивцев владеют долям в различных ИТ-структурах, не входящих в "Группу Астра".