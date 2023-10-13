Акционеры iRobot одобрили поглощение со стороны Amazon

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Акционеры американской iRobot, специализирующейся на производстве роботов-пылесосов, одобрили поглощение компании со стороны интернет-ритейлера Amazon.com Inc. по сниженной цене, сообщает MarketWatch.

В конце июля техногигант достиг соглашения с iRobot о покупке компании по цене $51,75 за акцию против объявленных ранее $61 за акцию.

Тогда же стало известно, что iRobot намерена привлечь $200 млн для финансирования собственных операций. Изменение условий поглощения должно было компенсировать Amazon соответствующее увеличение долговой нагрузки приобретаемой компании.

Большинство акционеров iRobot - около 75% - проголосовали за пересмотренные условия сделки.

Amazon впервые объявила о приобретении iRobot за $1,7 млрд в августе прошлого года, рассчитывая усилить свои позиции на рынке "умных" устройств для дома.

Соглашение стало объектом пристального внимания со стороны регуляторов. В частности, Европейская комиссия инициировала углубленную проверку сделки на фоне опасений, что она приведет к ограничению конкуренции на рынке роботов-пылесосов.

С начала 2023 года капитализация iRobot снизилась на 21,6%, в то время как индекс Nasdaq Composite вырос на 29,7%.