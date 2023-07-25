Amazon снизила цену покупки iRobot вслед за увеличением долга компании

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Amazon.com Inc. пересмотрела условия сделки по приобретению производителя потребительских роботов iRobot Corp., понизив цену покупки.

В соответствии с новыми условиями, Amazon заплатит $51,75 за акцию iRobot, а не $61, как предполагалось ранее.

Как говорится в пресс-релизе Amazon, iRobot намерена привлечь $200 млн для финансирования собственных операций. Таким образом, изменение условий сделки компенсирует Amazon соответствующее увеличение долговой нагрузки приобретаемой ею компании.

"Мы договорились с Amazon об изменении условий сделки с учетом появления у нас нового долга, - отмечает глава iRobot Колин Энгл, слова которого приводятся в сообщении Amazon. - iRobot привлекает финансирование, которое, по нашему мнению, достаточно, чтобы поддержать операции компании в высококонкурентной среде и удовлетворить наши потребности в ликвидности".

Закрытие сделки по-прежнему зависит от ее одобрения регулирующими органами, говорится в сообщении. Кроме того, акционерам iRobot предстоит одобрить изменение условий.

В июне британское Управление по защите конкуренции и рынкам (Competition and Markets Authority, CMA) утвердило сделку Amazon и iRobot, посчитав, что она "не приведет к существенному снижению конкуренции" на рынке подключенных устройств Великобритании.

Тем временем, Европейская комиссия (ЕК) в текущем месяце инициировала углубленную проверку этой сделки. Федеральная торговая комиссия (FTC) США также продолжает проверку.

Стоимость бумаг iRobot упала на 10,3% на торгах во вторник, акции Amazon прибавляют в цене 0,3%.