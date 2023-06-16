Британский регулятор одобрил сделку Amazon по покупке iRobot за $1,7 млрд

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Британское Управление по защите конкуренции и рынкам (Competition and Markets Authority, CMA) одобрило сделку по покупке американским интернет-ритейлером Amazon.com Inc. производителя потребительских роботов iRobot Corp.

Amazon объявила о приобретении iRobot, выпускающей в частности, роботы-пылесосы Roomba, за $1,7 млрд в августе прошлого года, рассчитывая укрепить свои позиции на рынке "умных" устройств для дома.

Британский регулятор начал проверку этой сделки в апреле.

Согласно сообщению CMA, опубликованному на его сайте в пятницу, регулятор пришел к заключению, что сделка "не приведет к существенному снижению конкуренции" на рынке подключенных устройств Великобритании.

Федеральная торговая комиссия (FTC) США продолжает проверку сделки, отмечает Market Watch. В сентябре прошлого года iRobot сообщала, что американский регулятор официально запросил у обеих компаний документы, обосновывающие цели и мотивацию сделки.

Стоимость бумаг iRobot взлетела на 23% в ходе предварительных торгов в пятницу, акции Amazon теряют в цене 0,2%.