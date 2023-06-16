Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:01

Британский регулятор одобрил сделку Amazon по покупке iRobot за $1,7 млрд

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Британское Управление по защите конкуренции и рынкам (Competition and Markets Authority, CMA) одобрило сделку по покупке американским интернет-ритейлером Amazon.com Inc. производителя потребительских роботов iRobot Corp.

Amazon объявила о приобретении iRobot, выпускающей в частности, роботы-пылесосы Roomba, за $1,7 млрд в августе прошлого года, рассчитывая укрепить свои позиции на рынке "умных" устройств для дома.

Британский регулятор начал проверку этой сделки в апреле.

Согласно сообщению CMA, опубликованному на его сайте в пятницу, регулятор пришел к заключению, что сделка "не приведет к существенному снижению конкуренции" на рынке подключенных устройств Великобритании.

Федеральная торговая комиссия (FTC) США продолжает проверку сделки, отмечает Market Watch. В сентябре прошлого года iRobot сообщала, что американский регулятор официально запросил у обеих компаний документы, обосновывающие цели и мотивацию сделки.

Стоимость бумаг iRobot взлетела на 23% в ходе предварительных торгов в пятницу, акции Amazon теряют в цене 0,2%.

Amazon США iRobot
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
ПМЭФ-2023

Минфин пообещал не давить на банки из-за низкого спроса на ОФЗ

Алекперов ждет к концу года цену на нефть выше $85/барр

Алекперов ждет к концу года цену на нефть выше $85/барр
ПМЭФ-2023

"Газпром" и Qazaqgaz подписали договор о транспортировке газа РФ для Узбекистана

ПМЭФ-2023

Греф считает, что конкурента платежной системе "Мир" можно создать за пару лет

ПМЭФ-2023

Силуанов видит потенциал для перераспределения расходов бюджета уже в 2023 году

"Аэрофлот" добился от Airbus возврата авансов за четыре самолета A350 в размере $199 млн

"Аэрофлот" добился от Airbus возврата авансов за четыре самолета A350 в размере $199 млн
ПМЭФ-2023

Сбербанк сохраняет планы направлять 50% прибыли на дивиденды

ПМЭФ-2023

Костин назвал нецелесообразной покупку "Яндекса" по заявленной цене

РСПП попросит Минфин продлить разрешение не публиковать финотчетность

ПМЭФ-2023

CEO "КАМАЗа" отметил пробуксовку локализации К5 из-за некачественных компонентов из РФ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });