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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:09

Власти обязали ряд экспортеров продавать на рынке РФ 90% от репатриированной валюты

Власти обязали ряд экспортеров продавать на рынке РФ 90% от репатриированной валюты
Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило порядок и объемы обязательной продажи валютной выручки российскими экспортерами, подпадающими под действие подписанного на этой неделе президентского указа.

Как пояснили журналистам в аппарате правительства, постановлением кабмина установлено, что отдельные российские экспортеры, начиная с 16 октября, в течение 60 дней с момента получения средств обязаны зачислять на свои счета в российских банках не менее 80% всей иностранной валюты, полученной в соответствии с условиями их экспортных контрактов.

Также они обязаны в течение двух недель продавать на внутреннем рынке страны не менее 90% валютной выручки, зачисленной на свои счета в российских банках (но не менее 50% от средств, полученных - независимо от того, в какой валюте - в соответствии с каждым экспортным контрактом, в срок не более 30 дней с момента их получения).

Утвержденный указом президента список экспортеров, в который вошли 43 группы компаний, не раскрывается.

Как сообщалось, указ "Об осуществлении обязательной продажи выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами по внешнеторговым договорам (контрактам)" вводит обязательство репатриации и продажи валютной выручки сроком на полгода. Объемы и порядок продажи в этом документе не прописаны, их должно было установить правительство отдельным нормативным актом.

Указом также вводится обязанность для отдельных компаний по представлению в ЦБ и Росфинмониторинг индикативных планов-графиков по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке. В отдельных компаниях будут введены уполномоченные представители Росфинмониторинга, в задачи которых входит мониторинг и обеспечение соблюдения правил валютного регулирования.

В перечень компаний, в отношении которых будут применяться данные меры, вошли компании, относящихся к отраслям топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства.

Крупные экспортеры постепенно начинают получать уведомления о включении в перечень, говорят источники "Интерфакса" в корпоративном секторе. Их, в частности, проинформировали о том, что представители Росфинмониторинга смогут участвовать в заседаниях органов управления - в том числе совета директоров (в качестве слушателей), а также запрашивать любую информацию по части соблюдения валютного контроля. При этом будет функционировать тот же механизм, который предусмотрен другими президентскими указами 2022-2023 гг., сформировавшими действующую сейчас систему контроля за движением капитала: экспортер сможет попросить об исключении, обратившись в подкомиссию правительственной комиссии по иностранным инвестициям.

Правительство РФ
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