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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:09

"Группа Астра" весной запустит программу мотивации сотрудников акциями

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - ПАО "Группа Астра" (головная структура одноименной группы IT-компаний, занимающихся разработкой инфраструктурного ПО, в том числе ОС Astra Linux) планирует разработать и запустить программу мотивации сотрудников акциями компании в марте-апреле 2024 года, заявил гендиректор Илья Сивцев журналистам.

"Мы показали (проведением IPO) сотрудникам, что мы честные, что мы это делаем (свыше 1400 сотрудников компании стали ее акционерами в ходе IPO - ИФ) - сказал Сивцев. - И сейчас мы спокойно конструируем инструменты мотивации, где-то в феврале-марте, в апреле внедрим их. Скорее всего там будут двух - трехлетки, скорее всего на достаточно большое количество сотрудников".

В рамках программы мотивации компания будет использовать акции, выделенные в квазиказначейский пакет.

"Квазиказначейский пакет делали перед IPO, на него скинулись прежние акционеры, - отметил Сивцев. - Понятно, что сейчас новые акционеры тоже становятся совладельцами этого пакета, который мы делали для двух целей. Одна - мотивации сотрудников и вторая - использование в сделках M&A. В каком виде, какой будет сплит, сколько акций пойдет туда и сколько туда, мы пока сказать не можем".

13 октября "Группа Астра" в рамках IPO разместила 10,5 млн акций по цене 333 рублей за бумагу, что составило 5% капитала. Объем сделки составил 3,5 млрд рублей (10% от этой суммы - акции для проведения возможной стабилизации на вторичных торгах в период до 30 дней после их начала). По итогам размещения рыночная капитализация компании составила 69,9 млрд рублей.

Совокупный спрос превысил предложение более чем в 20 раз по верхней границе ценового диапазона. Торги акциями компании теперь проводятся на "Московской бирже" под тикером ASTR.

АО "Группа Астра" было создано в 2021 году для консолидации компаний группы. Реорганизация проводилась в 2021-2022 годах и была завершена в декабре прошлого года. В настоящее время, по данным ЕГРЮЛ, это общество владеет полностью или частично десятью ИТ-компаниями. В конце сентября АО "Группа Астра" было преобразовано в ПАО "Группа Астра".

Изначально уставный капитал "Группы Астра" составлял 10 млн рублей, он был разделен на 1 млн акций номиналом 10 рублей каждая. В феврале текущего года компания провела дробление капитала, в результате которого номинал каждой акции составил 0,05 рубля. В августе прошло дополнительное размещение 10 млн акций по номинальной стоимости 0,05 рубля за каждую. В результате уставный капитал увеличился до 10,5 млн рублей.

До IPO 76,19% акций компании принадлежали Денису Фролову, 19,05% - Илье Сивцеву (они выступили продающими акционерами в ходе IPO), а оставшиеся 4,76% - квазиказначейский пакет (передан "Астра инвестиции").

Astra Linux Группа Астра Илья Сивцев Денис Фролов Мосбиржа
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