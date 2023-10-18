"Ростех" подготовил инвестпрограмму на 484 млрд рублей для развития авиапрома

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Ростех" направила на рассмотрение в Минфин инвестиционную программу на 484 млрд рублей для развития авиапромышленности, сообщил замглавы Минпромторга Олег Бочаров на заседании комитета по бюджету и налогам Госдумы.

"Сейчас на рассмотрение в Минфин "Ростех" отправил инвестиционную программу на 484 млрд рублей, из них 242 млрд рублей финансируется из Фонда развития промышленности. Потому что по некоторым типам воздушных судов мы должны до 10 раз увеличить производство", - сказал Бочаров.

"Мы благодарны нашим партнерам в правительстве, потому что все гибко подходят к этой инвестиционной программе. "Ростех" берет на себя определенные риски, мы меняем оборудование, и при этом, как указывает нам председатель правительства, ни на одну штуку количество самолетов, указанное в комплексной программе (развития авиатранспортной отрасли - ИФ) до 2030 года, не должно быть снижено", - добавил замминистра.

Власти прорабатывают возможность выделения из Фонда национального благосостояния (ФНБ) более 650 млрд рублей на проекты в области авиапрома, сообщал в конце августа источник "Интерфакса". Большую часть этой суммы, порядка 410 млрд рублей, могут выделить на долгосрочную (до 2030 года) программу обновления парка самолетов и вертолетов ФГБУ "Специальный летный отряд "Россия", отмечал собеседник агентства. Остальные 240 млрд рублей, по его словам, могут пойти на расширение производства гражданских воздушных судов, двигателей и агрегатов для всей отрасли в целом.