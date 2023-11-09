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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

Минфин согласовал инвестпрограмму "Ростеха" для авиапрома на 484 млрд рублей

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU -Минфин согласовал инвестиционную программу "Ростеха" под проекты в области гражданской авиапромышленности объемом 484 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"Указанная инвестиционная программа согласована. При этом отмечаем, что заявлять об утверждении финансирования, его объемах и сроках целесообразно после утверждения паспорта соответствующего федерального проекта инвестпрограммы", - отметили в министерстве.

О том, что "Ростех" направил инвестпрограмму на 484 млрд рублей на согласование в Минфин, ранее сообщал замглавы Минпромторга Олег Бочаров. Он уточнял, что 242 млрд рублей из этой суммы финансируется из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Речь об инвестициях для реализации комплексной программы развития гражданской авиации до 2030 года, "чтобы обеспечить страну современными отечественными самолетами в необходимых объемах и в поставленные государством сроки", пояснял "Интерфаксу" представитель "Ростеха".

Источник агентства в авиаотрасли при этом отмечал, что озвученная замминистра цифра не учитывает заемные средства от банков, которые привлекут предприятия-производители - "на самом деле сумма инвестиций будет гораздо больше".

Власти прорабатывают возможность выделения из ФНБ более 650 млрд руб. на проекты в области авиапрома, сообщал в конце августа другой источник "Интерфакса".

Минпромторг Минфин Олег Бочаров Ростех ФНБ
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