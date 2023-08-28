Источник сообщил о планах выделить из ФНБ 650 млрд рублей на поддержку авиапрома

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Российские власти обсуждают возможность выделить из Фонда национального благосостояния (ФНБ) более 650 млрд рублей на проекты в области авиапрома, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом обсуждения.

Большую часть этой суммы, порядка 410 млрд рублей, могут выделить на долгосрочную (до 2030 года) программу обновления парка самолетов и вертолетов ФГБУ "Специальный летный отряд "Россия"".

Остальные 240 млрд рублей, по словам источника агентства, могут пойти на расширение производства гражданских воздушных судов, двигателей и агрегатов для всей отрасли в целом. На какие именно производственные программы, когда и через какой механизм предполагается выделять средства из ФНБ, он не уточнил. Поддержка расширения выпуска самолетов Ту-214 в размере 42 млрд рублей, которую ранее анонсировал премьер Михаил Мишустин, рассматривается отдельно, отметил он.

В Минпромторге и госкорпорации "Ростех" (объединяет предприятия авиапрома) отказались от комментариев. "Интерфакс" также направил запросы в Минфин, ПАО "ОАК", СЛО "Россия".

Софинансирование из ФНБ поставок гражданских воздушных судов предусмотрено госпрограммой, утвержденной в 2021 году. Приобретать технику для последующей передачи перевозчикам по льготным ставкам будут лизинговые компании, сообщал вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров. Для этого Минфин будет выкупать размещаемые под проект облигации лизингодателей, а те, c момента начала эксплуатации авиатехники, - погашать их по ставке 1,5% годовых. Предполагается, что источником погашения облигационных займов будут лизинговые платежи от авиакомпаний.

В начале этого года правительство утвердило паспорта инвестпроектов по поставке авиатехники с использованием средств ФНБ на общую сумму около 270 млрд рублей. В частности, 175 млрд рублей пойдут на передачу в 2023-2025 годах. 63 самолетов "Аэрофлоту" (34 SSJ-NEW, 18 МС-21 и 11 Ту-214). Техника будет предоставляться в 18-летний лизинг компанией "Авиакапитал-сервис" ("дочка" "Ростеха").

Около 44,5 млрд рублей направлены на поставку в 2023-2025 годах 86 вертолетов российского производства 17 региональным перевозчикам, включая "Полярные авиалинии", "Комиавиатранс", "КрасАвиа", еще почти 50 млрд рублей - на передачу в 2024-2026 годах 18 самолетов (8 SSJ-NEW и 10 "Байкалов") и 21 вертолета (10 Ми-171А2 и 11 Ми-171А3) дальневосточной "Авроре". В обоих инвестпроектах поставщиком техники выступает "Государственная транспортная лизинговая компания": в первом случае срок лизинга составит 15 лет, во втором - от 10 до 18 лет.

В июне Мишустин на совещании по авиастроению в Казани сообщил о решении выделить из ФНБ почти 42 млрд рублей на проект увеличения выпуска Ту-214 до 20 самолетов в год относительно ранее заявленных 10. Всего на это требуется 83 млрд руб.: оставшаяся часть средств может быть привлечена через облигационные займы "Ростеха", "которые можно выпускать до 15 лет с купонным доходом примерно 1,5% годовых", уточнял премьер.

Прогнозные показатели поставок самолетов отечественного производства в рамках программы развития авиатранспортной отрасли до 2030 года (в редакции от 22 августа 2023 года)