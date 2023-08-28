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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

Источник сообщил о планах выделить из ФНБ 650 млрд рублей на поддержку авиапрома

Источник сообщил о планах выделить из ФНБ 650 млрд рублей на поддержку авиапрома
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Российские власти обсуждают возможность выделить из Фонда национального благосостояния (ФНБ) более 650 млрд рублей на проекты в области авиапрома, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом обсуждения.

Большую часть этой суммы, порядка 410 млрд рублей, могут выделить на долгосрочную (до 2030 года) программу обновления парка самолетов и вертолетов ФГБУ "Специальный летный отряд "Россия"".

Остальные 240 млрд рублей, по словам источника агентства, могут пойти на расширение производства гражданских воздушных судов, двигателей и агрегатов для всей отрасли в целом. На какие именно производственные программы, когда и через какой механизм предполагается выделять средства из ФНБ, он не уточнил. Поддержка расширения выпуска самолетов Ту-214 в размере 42 млрд рублей, которую ранее анонсировал премьер Михаил Мишустин, рассматривается отдельно, отметил он.

В Минпромторге и госкорпорации "Ростех" (объединяет предприятия авиапрома) отказались от комментариев. "Интерфакс" также направил запросы в Минфин, ПАО "ОАК", СЛО "Россия".

Софинансирование из ФНБ поставок гражданских воздушных судов предусмотрено госпрограммой, утвержденной в 2021 году. Приобретать технику для последующей передачи перевозчикам по льготным ставкам будут лизинговые компании, сообщал вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров. Для этого Минфин будет выкупать размещаемые под проект облигации лизингодателей, а те, c момента начала эксплуатации авиатехники, - погашать их по ставке 1,5% годовых. Предполагается, что источником погашения облигационных займов будут лизинговые платежи от авиакомпаний.

В начале этого года правительство утвердило паспорта инвестпроектов по поставке авиатехники с использованием средств ФНБ на общую сумму около 270 млрд рублей. В частности, 175 млрд рублей пойдут на передачу в 2023-2025 годах. 63 самолетов "Аэрофлоту" (34 SSJ-NEW, 18 МС-21 и 11 Ту-214). Техника будет предоставляться в 18-летний лизинг компанией "Авиакапитал-сервис" ("дочка" "Ростеха").

Около 44,5 млрд рублей направлены на поставку в 2023-2025 годах 86 вертолетов российского производства 17 региональным перевозчикам, включая "Полярные авиалинии", "Комиавиатранс", "КрасАвиа", еще почти 50 млрд рублей - на передачу в 2024-2026 годах 18 самолетов (8 SSJ-NEW и 10 "Байкалов") и 21 вертолета (10 Ми-171А2 и 11 Ми-171А3) дальневосточной "Авроре". В обоих инвестпроектах поставщиком техники выступает "Государственная транспортная лизинговая компания": в первом случае срок лизинга составит 15 лет, во втором - от 10 до 18 лет.

В июне Мишустин на совещании по авиастроению в Казани сообщил о решении выделить из ФНБ почти 42 млрд рублей на проект увеличения выпуска Ту-214 до 20 самолетов в год относительно ранее заявленных 10. Всего на это требуется 83 млрд руб.: оставшаяся часть средств может быть привлечена через облигационные займы "Ростеха", "которые можно выпускать до 15 лет с купонным доходом примерно 1,5% годовых", уточнял премьер.

Прогнозные показатели поставок самолетов отечественного производства в рамках программы развития авиатранспортной отрасли до 2030 года (в редакции от 22 августа 2023 года)

Тип самолета Вместимость, человек 2022г 2023г 2024г 2025г 2026г 2027г 2028г 2029г 2030г Всего единиц
SSJ-NEW 98-103 - 2 20 20 20 20 20 20 20 142
МС-21-310 181 - 211 - - 6 12 22 36 50 72 72 270
Ил-114-300 64 - 68 - - 2 8 12 12 12 12 12 70
Ту-214 150 - 215 - 3 7 10 15 20 20 20 20 115
Ил-96-300 237 - 300 - - - 2 1 2 2 3 2 12
ТВРС-44 "Ладога" 44 - - - 15 25 25 25 25 25 140
Л-410 15-19 - - - - - 40 46 46 46 178
"Байкал" (ЛМС-901) 9 - - 5 15 25 25 25 25 34 154
Итого 0 5 40 82 120 180 200 223 231 1081

Денис Мантуров Аэрофлот Минпромторг Михаил Мишустин Ростех СЛО Россия ФНБ
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