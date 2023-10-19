Лето для выездного туризма в АТОР назвали "сложным, но не провальным"

Спрос на отдых за рубежом вырос на 10-15% в годовом измерении

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Ограниченный пул стран для поездок, валютные колебания и геополитическая напряженность негативно отразились на летнем сезоне 2023 года в выездном туризме: он не стал провальным, но и не оправдал ожиданий туроператоров, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

"В выездном туризме сезон был сложным: сначала был рост спроса, потом снижение, плато на низком уровне. Все факторы влияли на выездной туризм: и внешнеполитические потрясения, и транспортные ограничения, и курс. Как только у нас был очередной скачок курса, то продажи снижались и оставались на низком уровне какое-то время. Потом возникало психологическое привыкание или курс снижался на рубль, и они опять начинали расти. В целом сезон оказался хуже практически по всем направлениям, чем ожидалось. Но тем не менее, не провальным, по оценкам туроператоров", - сказала она на онлайн-заседании отраслевой комиссии по гостиничному бизнесу и туризму Ассоциации менеджеров России.

Хитами продаж среди зарубежных направлений остаются Турция, ОАЭ, Египет и Таиланд. В разные сезоны эти страны могут меняться местами, но основная четверка неизменна.

Важной тенденцией, несмотря на сложность и неоднозначность этого сезона, Ломидзе назвала увеличение спроса примерно на 10-15% по сравнению с летом 2022 года.

"Но ожидания были выше. Что касается осени 2023 года, то в прошлом году 21 сентября была объявлена частичная мобилизация, и спрос на путешествия затормозился. В этом году мы видим практически у всех туроператоров на ноябрьские и новогодние праздники увеличение спроса в пределах 30% к прошлому году. Это очень хорошая динамика. Несмотря на курс, несмотря на отсутствие стабильности в выездном туризме. Люди готовы путешествовать осенью, на новогодние каникулы, и готовы так далеко планировать свой отпуск", - добавила она.

Ломидзе напомнила, что повышение цен на туры за рубеж, в первую очередь, связано с валютными колебаниями. Хотя в некоторых странах, в частности, Турции, выросла и себестоимость отдыха.

"Были моменты, когда Таиланд или ОАЭ продавались по цене Турции или дешевле, хотя традиционно она была самым доступным направлением. Я не уверена, что такая диспропорция сохранится между разными направлениями летом следующего года. Но, безусловно, стоимость будет зависеть от курса и ситуации на перечисленных рынках. В эти страны ездят не только российские туристы, хотя они и занимают первое-второе место по турпотоку", - пояснила она.

"В целом прогноз в выездном туризме позитивный. Список стран расширяется, возможности увеличиваются, люди не отказываются от путешествий, и это уже хорошо", - заключила Ломидзе.