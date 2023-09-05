Таиланд за восемь месяцев посетили около миллиона российских туристов

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Россия в 2023 году заняла первое место по числу туристических поездок в Таиланд среди неазиатских направлений, турпоток в королевство в январе-августе составил 921,4 тыс., сообщили "Интерфаксу" в управлении по туризму Таиланда (ТАТ).

Второе место в рейтинге среди неазиатских стран заняла Великобритания, откуда приехали 513,3 тыс. путешественников. За ней следуют Германия (426,9 тыс.) и Франция (360,7 тыс.). Замыкает топ-5 Израиль, турпоток из этой страны за восемь месяцев составил 158,8 тыс.

Вторую пятерку неазиатских стран открывают Нидерланды, откуда приехали 151,8 тыс. туристов. На седьмом месте Италия (120,37 тыс.), за ней следуют Саудовская Аравия (115,8 тыс.) и Швеция (108,9 тыс.). Замыкает первую десятку Казахстан (106,5 тыс.).

По информации Ассоциации туроператоров России (АТОР), турпоток из РФ в Таиланд за три летних месяца составил более 180 тыс.

Ранее директор офиса по туризму в России Тайского управления по туризму (ТАТ) Кханиттха Пханворават сообщала, что Таиланд рассчитывает принять 1,2 млн российских туристов по итогам года.