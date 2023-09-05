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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:46

Таиланд за восемь месяцев посетили около миллиона российских туристов

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Россия в 2023 году заняла первое место по числу туристических поездок в Таиланд среди неазиатских направлений, турпоток в королевство в январе-августе составил 921,4 тыс., сообщили "Интерфаксу" в управлении по туризму Таиланда (ТАТ).

Второе место в рейтинге среди неазиатских стран заняла Великобритания, откуда приехали 513,3 тыс. путешественников. За ней следуют Германия (426,9 тыс.) и Франция (360,7 тыс.). Замыкает топ-5 Израиль, турпоток из этой страны за восемь месяцев составил 158,8 тыс.

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Вторую пятерку неазиатских стран открывают Нидерланды, откуда приехали 151,8 тыс. туристов. На седьмом месте Италия (120,37 тыс.), за ней следуют Саудовская Аравия (115,8 тыс.) и Швеция (108,9 тыс.). Замыкает первую десятку Казахстан (106,5 тыс.).

По информации Ассоциации туроператоров России (АТОР), турпоток из РФ в Таиланд за три летних месяца составил более 180 тыс.

Ранее директор офиса по туризму в России Тайского управления по туризму (ТАТ) Кханиттха Пханворават сообщала, что Таиланд рассчитывает принять 1,2 млн российских туристов по итогам года.

Таиланд
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