Въездной туризм в Россию в заметных объемах пока не возобновился

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Въездной туризм в Россию в значимых объемах пока не возобновился, главные препятствия - проблемы с авиасообщением, оплатой услуг и товаров в стране после ухода международных платежных систем, оформление виз, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Несмотря на оживление и запуск беспрецедентной электронной визы, въездного туризма по сути нет. Зачастую у некоторых органов власти есть желание показать, что у нас все активизировалось, но мы смотрим с земли, и это не те потоки, которые можно было бы называть потоками. Это ручеечки. Да, они несколько оживились, но до потоков пока далеко", - сказала Ломидзе на онлайн-заседании отраслевой комиссии по гостиничному бизнесу и туризму Ассоциации менеджеров России.

"Причины понятны - возможности авиасообщения с некоторыми ключевыми странами, возможности оформления неэлектронной визы. Чтобы расплатиться здесь, нужно везти наличные, что вызывает много вопросов и дискомфорта у путешественников", - объяснила она.

Ломидзе напомнила, что правительство включило в список стран, граждане которых могут оформить электронную визу, 55 стран. "Но некоторые страны в этот список не вошли, хотя есть желающие оттуда приехать", - добавила она.

Говоря о ситуации с туризмом из Китая и Ирана в рамках соглашений о безвизовых групповых поездках, эксперт заметила, что пока механизм не заработал в полном объеме.

"Китай раскачивается, но пока не раскачался. Пока мы про въезд китайцев в объеме потоков говорить не можем. С Ираном подписано соглашение, но по факту потока оттуда нет совсем, и у участников рынка возникают вопросы, работает ли это соглашение. Я надеюсь, что этой осенью мы сможем убедиться, что оно работает. Хотелось бы такое же соглашение с Индией, потому что это очень важный рынок для России. Он емкий и есть интерес к путешествиям по нашей стране, но надо будет наладить еще транспортную составляющую", - сказала она.

Россия с 1 августа ввела возможность оформления электронной визы для граждан 55 стран. Виза оформляется онлайн за четыре дня без необходимости посещать российское консульство в зарубежной стране и позволяет находиться в России 16 суток. По данным российского МИД, с 1 августа по 5 октября иностранные граждане оформили более 70 тысяч таких виз.

С той же даты началась реализация соглашений о безвизовых групповых поездках между Россией и Китаем и Россией и Ираном. В рамках соглашений группы туристов от 5 до 50 человек могут путешествовать между странами по безвизовым спискам, которые оформляют аккредитованные туроператоры.

По данным Погранслужбы ФСБ, в 2019 году Россию посетили более 5 млн иностранных туристов. В первом полугодии 2023 года турпоток составил 187 тысяч.