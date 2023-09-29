"Росхим" объединит активы двух башкирских заводов

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Акционеры башкирских АО "Синтез-Каучук" и "Стерлитамакский нефтехимический завод" (СНХЗ), которыми управляет АО "Росхим" (ранее "Русский водород"), в сентябре приняли решение о реорганизации предприятий в форме присоединения, говорится в сообщении СНХЗ.

"Территориально промышленные площадки предприятий тесно примыкают друг к другу. Слияние двух производств (...) обосновано не только тем, что два завода находятся на одной территории, но и имеют общие цели и задачи – наращивание темпов производства, выполнение производственных, инвестиционных планов и внедрение инновационных подходов. Форма объединения АО "СНХЗ" и АО "Синтез-Каучук" предполагает объединение активов этих компаний, а вместе с тем и консолидацию возможностей привлечения денежных средств и реализации более крупных проектов", - уточняется в сообщении.

Предполагается, что реорганизационные процедуры завершатся к концу этого года.

"Никаких рисков для всех участников реорганизация не несет. Это не подразумевает ни оптимизации численности работников, ни сокращения производства, или существенных изменений в его процессах. Компания придерживается принципов уверенного стратегического развития, стабильно высокого качества продукции, разработки и внедрения инновационных решений", - приводятся в сообщении слова главного исполнительного директора СНХЗ Владимира Балабанова.

Согласно данным ЕГРЮЛ, сведения о реорганизации компаний зарегистрированы в реестре 18 сентября.

"Стерлитамакский нефтехимический завод" и "Синтез-Каучук" выпускают многопрофильную продукцию малотоннажной химии, в том числе фенольные антиоксиданты под торговой маркой "Агидол", неодимовые полиизопреновые каучуки марок СКИ-5 и СКИ-5ПМ. После объединения вся продукция, выпускаемая на промышленных площадках, будет маркирована производством АО "СНХЗ".

Обе компании наряду с другими предприятиями входили в региональную группу "ТАУ НефтеХим". В апреле 2022 года "Русский водород" (в августе текущего года переименован в "Росхим") заявил, что может получить в операционное управление СНХЗ и "Синтез-Каучук", в январе 2023 года компания "Русский водород" стала для них управляющей компанией.