Pertamina и Petronas закрыли сделку по покупке доли Shell в индонезийском активе Masela

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Индонезийская Pertamina и малазийская Petronas закрыли сделку по приобретению 35% доли Shell в месторождении природного газа Masela, включающем проект Abadi, сообщает индонезийская госкомпания.

Pertamina Hulu Energi Masela получила от Shell Upstream Overseas Services Limited 20% в проекте, а Petronas Masela - 15%.

Договор купли-продажи был подписан 25 июля текущего года, а одобрение министерства энергетики и минеральных ресурсов получено 4 октября.

Ранее сообщалось, что Shell в результате сделки получит $325 млн денежными средствами и еще $325 млн после принятия окончательного инвестиционного решения по проекту Abadi.

Месторождение Abadi в блоке Masela - глубоководное газовое месторождение с крупнейшими запасами газа в Индонезии, расположенное примерно в 160 км от побережья острова Ямдена. На объекте планируется ежедневно добывать 4,25 млн куб. м газа и 35 тыс. баррелей конденсата, производить 9,5 млн тонн сжиженного природного газа в год. Лицензия действует до 2055 года.