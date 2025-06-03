Petronas задумалась о продаже канадских активов за $6-7 млрд

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Малазийская нефтяная госкомпания Petroliam Nasional Bhd. (Petronas) рассматривает возможность продажи части канадских активов среди других вариантов будущего этого бизнеса, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Petronas приобрела канадскую Progress Energy Resources Corp. за $5,3 млрд в 2012 году. По словам источников агентства, теперь она работает с финансовым советником, обсуждая возможность выделения этого бизнеса, ставшего частью ее канадских операций.

Активы могут быть оценены в рамках сделки в $6-7 млрд, отмечают источники.

Petronas также рассматривает возможность продажи миноритарной доли в бизнесе и начала предварительно оценивать интерес со стороны потенциальных покупателей.

Обсуждение этого вопроса продолжается, и окончательных решений пока не принято, говорят источники.

В Канаде Petronas также владеет долей в 25% в СПГ-проекте LNG Canada, участниками которого являются в том числе Shell Plc, PetroChina Co., Mitsubishi Corp., Korea Gas Corp.

Подразделение Petronas Canada ведет добычу в бассейне Норт-Монтни на северо-востоке провинции Британская Колумбия.