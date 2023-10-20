Прямые иностранные инвестиции в Китай в январе-сентябре упали на 8,4%

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ, FDI) в экономику материкового Китая в январе-сентябре 2023 года сократился на 8,4% в годовом измерении и составил 919,97 млрд юаней ($128 млрд), сообщило Министерство торговли страны, передает "Синьхуа".

При этом за девять месяцев в стране было создано 37 814 новых иностранных предприятий, что на 32,4% больше показателя за аналогичный период 2022 года.

Приток иностранных инвестиций в сфере услуг упал на 15% - до 630 млрд юаней. При этом объем ПИИ в производственной отрасли увеличился на 2,4%, превысив 262 млрд юаней, в том числе в высокотехнологичном секторе подъем составил 12,8%.

Инвестиции Франции в Китай в январе-сентябре взлетели в 2,2 раза, Великобритании - в 2,1 раза, Канады - вдвое.

Как сообщалось, совокупный объем FDI по итогам 2022 года увеличился на 6,3% и достиг 1,23 трлн юаней.