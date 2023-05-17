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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

Прямые иностранные инвестиции в Китай в январе-апреле выросли на 2,2%

Прямые иностранные инвестиции в Китай в январе-апреле выросли на 2,2%
Фото: China Photos/Getty Images

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ, FDI) в экономику материкового Китая в январе-апреле увеличился на 2,2% относительно того же периода прошлого года и составил 499,46 млрд юаней. Об этом свидетельствуют данные министерства торговли страны.

Между тем в долларовом выражении показатель снизился на 3,3% – до $73,5 млрд.

Инвестиции в производственный сектор выросли на 4,1%, в высокотехнологичный – на 12,8%, приводит данные ведомства агентство "Синьхуа".

ПИИ Франции в Китай в январе-апреле взлетели в 6,7 раза, Великобритании – в 4,2 раза, Японии – на 68%, Южной Кореи – почти на 31%.

Как сообщалось, совокупный объем FDI по итогам 2022 года увеличился на 6,3% и достиг 1,23 трлн юаней.

Китай
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