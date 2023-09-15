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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

Прямые иностранные инвестиции в Китай в январе-августе упали на 5%

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ, FDI) в экономику материкового Китая в январе-августе сократился на 5,1% относительно того же периода прошлого года и составил 847,17 млрд юаней ($118 млрд), сообщило министерство торговли страны.

При этом за восемь месяцев в стране было создано 33 154 новых иностранных предприятий, что на 33% больше показателя за аналогичный период 2022 года, приводит данные ведомства агентство "Синьхуа".

ПИИ Франции и Канады в экономику КНР в январе-августе взлетели более чем вдвое, Великобритании - в 2,3 раза.

Китайский рынок остается привлекательным для иностранных инвестиций, заявил официальный представитель министерства торговли КНР Хэ Ядун.

Он также опроверг утверждение о том, что инвестиции из США и ЕС в Китай в последние годы резко сократились. В 2022 году совокупный объем их вложений достиг 86 млрд юаней ($12 млрд), что на 15,6% превысило показатель 2018 года.

В этом году многие топ-менеджеры транснациональных компаний посетили Китай и заявили, что китайский рынок - это "не опция, а необходимость", и пообещали наращивать инвестиции в страну, подчеркнул Хэ Ядун.

Как сообщалось, совокупный объем FDI по итогам 2022 года увеличился на 6,3% и достиг 1,23 трлн юаней.

Китай
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