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СД "Селигдара" рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев в 2 руб. на акцию

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Совет директоров холдинга "Селигдар" рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2023 года в размере 2 рубля на акцию, сообщила компания.

В общей сложности на дивиденды может быть направлено 2,06 млрд рублей из нераспределенной прибыли прошлых лет.

В качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, рекомендовано установить 3 декабря.

ИБ "Синара" оценивает дивдоходность в 2,5%. "Решение совета директоров по дивидендам должно стать небольшим приятным сюрпризом для инвесторов, особенно с учетом чистого убытка по МСФО за I полугодие 2023 года на уровне 7,3 млрд рублей и относительно высокой долговой нагрузки компании", - отмечают аналитики.

Собрание акционеров "Селигдара", на которое вынесен вопрос о промежуточных дивидендах, назначено на 22 ноября. Принять участие в нем могут лица, зарегистрированные в реестре по состоянию на 30 октября.

В последний раз "Селигдар" выплачивал дивиденды за 2021 год - по 4,5 рубля на акцию на сумму 4,47 млрд рублей.

Холдинг "Селигдар" входит в топ-10 крупнейших золотодобывающих компаний России. Помимо золотого кластера холдинг включает оловянный кластер и другие структуры. Контролирует группу менеджмент.

Селигдар
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