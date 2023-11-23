Акционеры "Селигдара" одобрили дивиденды за 9 месяцев в размере 2 руб. на акцию

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Акционеры холдинга "Селигдар" одобрили выплату дивидендов по результатам 9 месяцев 2023 года в размере 2 рубля на акцию, сообщила компания.

В общей сложности на дивиденды будет направлено 2,06 млрд рублей из нераспределенной прибыли прошлых лет.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 3 декабря.

В последний раз "Селигдар" выплачивал дивиденды за 2021 год - 4,5 рубля на акцию на сумму 4,47 млрд рублей.

Холдинг "Селигдар" входит в топ-10 крупнейших золотодобывающих компаний России. Помимо золотого кластера холдинг включает оловянный кластер и другие структуры. Контролирует группу менеджмент.