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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:40

Сменился владелец российской "дочки" зернотрейдера Viterra

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Владельцем российской "дочки" зернотрейдера Viterra - ООО "МЗК Экспорт" (прежнее название "Витерра Рус") стала компания "Управление агробизнесом", следует из ЕГРЮЛ.

Под ее управление также перешло 100% в ООО "Ростовский КХП" и 0,1% - в компании "Антэкс+" (остальные доли принадлежат "МЗК Экспорт").

ООО "Управление активами" было создано в мае 2022 года управляющим директором "МЗК Экспорт" Николаем Демьяновым. По 35% в ней принадлежит Демьянову и Дмитрию Кондакову. По 10% владеют Сергей Долгов, Игорь Зень и Владимир Харитонов.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", Кондаков является бенефициаром компании "Доверительный менеджмент". Долгов в свое время возглавлял подразделение "МЗК Экспорт" в Краснодаре, Зень был совладельцем нескольких зерновых компаний, Харитонов является бенефициаром ООО "Доверительный консалтинг".

В марте 2023 года Viterra заявила о прекращении с 1 июля экспорта российского зерна и об изучении возможностей передачи своего бизнеса в России новым владельцам. В частности, рассматривался вариант передачи операционного бизнеса местному менеджменту.

В 2022 году "МЗК Экспорт" увеличила выручку до 80,7 млрд рублей (без НДС) с 69,9 млрд рублей годом ранее. Основная доля пришлась на реализацию продукции на экспорт. Она достигла 78,2 млрд рублей против 64,4 млрд рублей в 2021 году. Компания продавала пшеницу, ячмень, кукурузу, горох, подсолнечное масло, масличный лен. Чистая прибыль снизилась до 816,6 млн рублей с 853,7 млн рублей в 2021 году.

МЗК (Международная зерновая компания) - первое название, под которым "Витерра Рус" начала торговлю зерном в России в 2004 году как дочерняя структура Glencore. В 2017 году российское подразделение было переименовано в "Гленкор Агрикалчер МЗК", в 2021 году после смены глобального наименования Glencore Agriculture на Viterra стало работать под названием "Витерра Рус". В мае этого года название было изменено на "МЗК Экспорт".

Viterra Витерра Рус Управление агробизнесом МЗК Экспорт Дмитрий Кондаков Николай Демьянов
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