Viterra официально уведомила о прекращении экспорта зерна из РФ с июля этого года

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Мировой зернотрейдер Viterra официально уведомила, что с 1 июля этого года прекращает экспорт российского зерна.

Как сообщил "Интерфаксу" источник на рынке, знакомый с письмом СEO компании Дэвида Маттиске на имя первого замминистра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут, Viterra Limited информирует, что, начиная с 1 июля 2023 года, не намерена продолжать экспортировать зерно и изучает передачу своего бизнеса в РФ новым владельцам.

В письме отмечается, что детали предполагаемых сделок в настоящий момент обсуждаются. Когда они будут финализированы, Viterra проинформирует Минсельхоз и обратится в правкомиссию по иностранным инвестициям для согласования сделки.

В Минсельхозе "Интерфаксу" подтвердили получение письма и его содержание. "Уход Viterra с рынка не повлияет на показатели экспорта российского зерна, все перевалочные мощности будут сохранены и продолжат работать в обычном режиме", - заявили в ведомстве.

В Минсельхозе также подчеркнули, что "российский рынок открыт для всех добросовестных иностранных компаний, работа которых направлена на развитие экспортных возможностей отечественного АПК". "При этом данный сектор является высококонкурентным, и российские игроки готовы оперативно занять освобождающиеся ниши", - сказали в ведомстве.

Накануне о своих планах по выходу из бизнеса по экспорту российского зерна заявил и зернотрейдер Cargil.

Как сообщалось, согласно отчету ООО "Витерра Рус", в 2022 году компания увеличила выручку на 15,7%, до 80,7 млрд рублей (без НДС) с 69,9 млрд рублей годом ранее. Основная доля выручки пришлась на реализацию продукции на экспорт. Она достигла 78,2 млрд рублей против 64,4 млрд рублей в 2021 году. Компания продавала пшеницу, ячмень, кукурузу, горох, подсолнечное масло, масличный лен.

Чистая прибыль снизилась до 816,6 млн рублей с 853,7 млн рублей в 2021 году.

Как заявил "Интерфаксу" председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин, международные компании сделали многое для развития российского рынка зерна. "За это время в стране выросли мощные национальные игроки, которые по масштабам бизнеса уже превзошли иностранные компании. Это придает уверенности в том, что экспорту российского зерна ничто не угрожает, кроме скрытого санкционного давления, которое продолжают испытывать все экспортеры, без различий в происхождении акционеров, - сказал он. - Это наверняка учитывали наши иностранные участники, принимая решение об остановке экспортных операций из России".

По его словам, в случае с Viterra примечательно то, что российская команда самоорганизовалась и продолжит свою деятельность в качестве самостоятельного экспортера. "У ребят, как и у всех нас, есть уверенность в будущем нашего бизнеса, вносящего серьезный вклад в решение проблемы мирового голода", - подчеркнул Зернин.

По данным "Коммерсанта", в этом сельхозгоду - с 1 июля 2022 года по февраль 2023 года - "Витерра Рус" отгрузила на экспорт 2,96 млн тонн зерна, заняв четвертое место среди экспортеров. Cargill экспортировала 1,35 млн тонн, что соответствует шестому месту. Весь экспорт зерна из России за этот период превысил 34,7 млн тонн.

Источники издания считают, что Viterra может продать долю в терминале "Тамань", которым владеет совместно с "Деметра-Холдингом". Дочерняя структура "Витерра Рус" и терминал в Ростове-на-Дону могут быть переданы менеджменту. Как следует из ЕГРЮЛ, управляющий директор "Витерра Рус" Николай Демьянов в мае 2022 года учредил в Москве ООО "Управление агробизнесом".