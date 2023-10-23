Девелопер ФСК в январе-сентябре увеличил выручку по МСФО на 44%

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Группа компаний ФСК (ранее - ФСК "Лидер") в январе-сентябре 2023 года увеличила выручку по МСФО на 44% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года - до 178,8 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

При этом продажи жилья компании составили 102,8 млрд рублей (рост на 41,8%). Суммарно за 9 месяцев группой реализовано 468 317 кв. метров недвижимости.

"Мы продолжаем диверсифицировать свой портфель, и в этом году мы закрыли две крупные сделки по приобретению завода по производству листового стекла и восьми производственных площадок по изготовлению стекольной продукции, стали владельцем компании, которая построит и запустит завод по производству лимонной кислоты. Тем не менее, основным направлением нашей деятельности является девелопмент. Выручка от продажи недвижимости составляет 57% от всей консолидированной выручки группы. В III квартале интерес со стороны покупателей был особенно высоким, что обусловлено волатильностью валют и планомерными действиями ЦБ по повышению ключевой ставки", - приводятся в сообщении слова президента ГК ФСК Владимира Воронина.

ГК ФСК основана в 2005 году и занимается девелопментом и строительством жилой и коммерческой недвижимости, в том числе в Москве, Московской области, Петербурге, Ленинградской области, Калужской области, а также в Приморском и Краснодарском крае. Выручка группы компаний за 2022 год превысила 174 млрд рублей.