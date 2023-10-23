Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Девелопер ФСК в январе-сентябре увеличил выручку по МСФО на 44%

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Группа компаний ФСК (ранее - ФСК "Лидер") в январе-сентябре 2023 года увеличила выручку по МСФО на 44% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года - до 178,8 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

При этом продажи жилья компании составили 102,8 млрд рублей (рост на 41,8%). Суммарно за 9 месяцев группой реализовано 468 317 кв. метров недвижимости.

"Мы продолжаем диверсифицировать свой портфель, и в этом году мы закрыли две крупные сделки по приобретению завода по производству листового стекла и восьми производственных площадок по изготовлению стекольной продукции, стали владельцем компании, которая построит и запустит завод по производству лимонной кислоты. Тем не менее, основным направлением нашей деятельности является девелопмент. Выручка от продажи недвижимости составляет 57% от всей консолидированной выручки группы. В III квартале интерес со стороны покупателей был особенно высоким, что обусловлено волатильностью валют и планомерными действиями ЦБ по повышению ключевой ставки", - приводятся в сообщении слова президента ГК ФСК Владимира Воронина.

ГК ФСК основана в 2005 году и занимается девелопментом и строительством жилой и коммерческой недвижимости, в том числе в Москве, Московской области, Петербурге, Ленинградской области, Калужской области, а также в Приморском и Краснодарском крае. Выручка группы компаний за 2022 год превысила 174 млрд рублей.

ФСК
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Brent торгуется у $91,87 за баррель

Toyota скоро освоит массовый выпуск электромобильных аккумуляторов нового поколения

"Фармасинтез" планирует использовать технологии китайской Gan & Lee в производстве инсулина

В Евросоюзе задумались о продлении потолка цен на газ

В Евросоюзе задумались о продлении потолка цен на газ

Chevron приобретет конкурирующую Hess за $53 млрд

Курс евро опустился ниже 100 рублей впервые с 12 сентября

Курс доллара опустился ниже 95 рублей впервые с 13 сентября

Курс доллара опустился ниже 95 рублей впервые с 13 сентября

В правительстве изучают три варианта прогноза перевозок по Севморпути

S&P вернуло рейтинг Греции на инвестиционный уровень

S&P вернуло рейтинг Греции на инвестиционный уровень

Brent подешевела до $91,12 за баррель

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });