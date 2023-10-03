Девелопер ФСК стал владельцем 80% строящегося завода лимонной кислоты

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Группа компаний ФСК приобрела 80% долей ООО "Органические кислоты", которое занимается строительством и запуском крупнотоннажного производства лимонной кислоты в Тульской области, сообщает пресс-служба ФСК.

По данным ЕГРЮЛ, ООО "Органические кислоты" создано в июне 2022 года, единственным владельцем компании являлся Андрей Крушинский. С 21 сентября доля Крушинского в компании снизилась до 20%, а владельцем 80% стало ООО "Оргсинтез ПроЛаб" (Дзержинск, Нижегородская область).

Завод разместится на площади 19 га в особой экономической зоне "Узловая".

"Это направление бизнеса крайне интересно, поскольку сегодня вся лимонная кислота, которая завозится в Россию, импортируется из Китая. Строительство нового завода позволит частично удовлетворить внутренний спрос в этом продукте", - объяснил через пресс-службу президент ФСК Владимир Воронин.

В структуре группы будет выделено отдельное направление, которое возглавит генеральный директор "Органических кислот" Крушинский.

"В сентябре текущего года мы получили разрешение на строительство, подписали договор на поставку основного технологического оборудования и приступили к реализации проекта. Ожидаемый срок появления продукции на рынке - начало 2025 года", - прокомментировал сам Крушинский.

На первом этапе предполагается производство лимонной кислоты общим объемом 20 тысяч тонн в год с последующим его увеличением до 60 тысяч тонн.

Как сообщалось, в декабре 2022 года региональная инвестиционная комиссия Тульской области одобрила заявку ООО "Органические кислоты" на строительство предприятия по производству лимонной кислоты. Проект, как отмечалось, предполагает вложение более 17 млрд рублей и создание более 200 рабочих мест. Сам Крушинский ранее заявлял о планах запуска в "Узловой" производства органических кислот, прежде всего лимонной и молочной, оценивая общие инвестиции в 19 млрд рублей.

Крушинский в 2021-2022 годах являлся совладельцем и гендиректором ООО "Плант Спэйс", зарегистрированного в "Узловой" и собиравшегося построить комплекс по производству полимолочной кислоты (PLA). Однако в начале 2023 года он вышел из этого проекта.

ГК ФСК основана в 2005 году и занимается девелопментом и строительством жилой и коммерческой недвижимости в том числе в Москве, Московской области, Петербурге, Ленинградской области, Калужской области и Краснодарском крае. Выручка группы компаний за 2022 год превысила 174 млрд рублей.