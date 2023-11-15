ГК ФСК приобрела российские активы бельгийской Sibelco

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - ГК ФСК стала владельцем российских активов бельгийской компании Sibelco, сообщили в пресс-службе компании. Сделка завершена.

Международная компания Sibelco занимается добычей, переработкой и продажей специальных промышленных минералов. Ее российский сегмент - крупный игрок в области добычи и переработки кварцевого песка и глины, отмечают в ФСК.

Среди активов Sibelco в России Раменский горно-обогатительный комбинат в Московской области и Неболчинское карьероуправление в Новгородской области, завод по добыче и производству глины "Сибелко Воронеж" в Воронежской области, а также торговый дом в Петербурге. Сумма сделки не названа.

14 ноября стало известно, что армянская Star Development LLC (ООО "Стар Девелопмент"), принадлежащая президенту ГК ФСК Владимиру Воронину, стала владельцем 100% уставного капитала компании "Бонава Санкт-Петербург" (ранее принадлежала шведскому девелоперу Bonava).

ГК ФСК - производственно-строительная группа, включающая девелоперскую компанию и производственно-стекольный бизнес. Ее объекты представлены в Москве, Петербурге, Московской, Ленинградской, Калужской областях, на Кубани и в Приморье. Выручка ГК за 2022 год превысила 174 млрд рублей.