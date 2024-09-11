Доля российского оборудования в пищепроме к 2030 году должна достичь 60-85%

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Доля отечественного оборудования в пищевой и перерабатывающей промышленности России к 2030 году должна достичь 60-85%, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут на коллегии ведомства.

"Ставим цель к 2030 году обеспечить себя (отечественным - ИФ) оборудованием примерно на 60-85% в зависимости от сферы применения", - заявила она.

"В части оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности по большинству подотраслей самообеспеченность, к сожалению, сейчас составляет ниже 50%. При этом в ближайшее время этим подотраслям предстоит масштабная модернизация", - сказала она.

Как заявлял в августе глава Минпромторга Антон Алиханов, "за последнее полугодие объемы выпуска в пищевом машиностроении увеличились на 63%", производству собственного оборудования для пищевой отрасли уделяется особое внимание.

По его словам, хороший рост наблюдается в выпуске животноводческого оборудования, холодильной техники, линиях для упаковки пищевых продуктов и производства напитков. "В ближайших планах охватить ниши птицеводческого оборудования, комплексов для виноделия и хлебобулочных изделий", - говорил он.