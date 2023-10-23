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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

"Норникель" в III квартале увеличил выпуск никеля на 21% к апрелю-июню

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - "Норникель" в третьем квартале 2023 года выпустил 53,94 тысячи тонн никеля, что на 21% выше показателя предыдущего квартала, сообщила компания.

По сравнению с аналогичным периодом 2022 года (59,28 тысячи тонн) выпуск никеля упал на 9%.

За 9 месяцев производство никеля было на 9% меньше показателя прошлого года - 145,27 тысячи тонн.

Объем выпуска меди в третьем квартале 2023 года составил 100,52 тысячи тонн, что на 6% выше уровня предыдущего квартала и на 12% ниже аналогичного показателя 2022 года.

Выпуск меди за 9 месяцев (304 тысячи тонн) был на 4% ниже уровня прошлого года. При этом Забайкальский дивизион продолжил плановое наращивание производства: за девять месяцев объем меди в концентрате вырос на 2%, до 52 тысяч тонн.

Производство никеля и меди за 9 месяцев снизилось вследствие проведения планового ремонта печей на Надеждинском металлургическом заводе и мельницы на Талнахской обогатительной фабрике, а также настройки производства медных катодов под новые требования потребителей, прокомментировал результаты старший вице-президент - производственный директор "Норникеля" Сергей Степанов.

В течение третьего квартала "Норникель" произвел и поставил пробную партию никеля премиального качества для гальванического сектора: компания рассчитывает диверсифицировать и расширить рынки сбыта за счет планируемого увеличения производства такой продукции.

"С учетом всех реализуемых мероприятий мы подтверждаем прогноз производства металлов из российского сырья в рамках ранее заявленного диапазона", - говорится в пресс-релизе. "Норникель" планирует в этом году выпустить 204-214 тысяч тонн никеля и 353-373 тысячи тонн меди (по сравнению с 218,97 тысячи тонн никеля и 432,98 тысячи тонн в прошлом году).

Норникель Сергей Степанов Надеждинский металлургический завод Талнах
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