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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

"Норникель" снизил выпуск палладия на 13% в квартальном измерении

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - "Норникель" в третьем квартале 2023 года выпустил 663 тысячи унций палладия, что на 13% ниже уровня второго квартала, сообщила компания.

Сокращение к предыдущему кварталу произошло из-за добычи руды с более низким содержанием металлов платиновой группы. В годовом измерении (712 тысяч унций в июле-сентябре 2022 года) выпуск палладия упал на 7%.

За 9 месяцев производство палладия составило 145,27 тысячи тонн, что на 1% выше показателя прошлого года. Рост объясняется отработкой более богатой руды рудника "Октябрьский", повышением извлечения драгметаллов в рафинировочном цехе и цехе электролиза никеля Кольского дивизиона и выработкой незавершенного производства.

Объем производства платины в третьем квартале 2023 года составил 160 тысяч унций, что на 14% ниже уровня предыдущего квартала и на 6% ниже показателя аналогичного периода 2022 года.

За 9 месяцев производство платины выросло на 7% к данным 2022 года, составив 528 тысяч унций.

"Норникель" подтвердил прогноз, предполагающий производство 2,407-2,562 млн унций палладия и 604-643 тысячи унций платины в 2023 году. Выпуск палладия ожидается в этом случае на 11% ниже, по платине - на 5% ниже результата 2022 года.

Условие для достижения операционных планов является успешная реализация программы замены горного оборудования, отметил "Норникель". В третьем квартале было продолжено тестирование нового горного оборудования из дружественных стран и плановая замена выбывающего.

Норникель
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