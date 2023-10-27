ЦБ повысил прогноз роста ВВП РФ в 2023 году до 2,2-2,7%

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Банк России повысил прогноз роста ВВП РФ в 2023 году до 2,2-2,7% с 1,5-2,5%, говорится в сообщении ЦБ, опубликованном по итогам заседания совета директоров, на котором он повысил ключевую ставку до 15% с 13%.

ЦБ при этом сохранил прогноз роста ВВП в 2024 году в интервале 0,5-1,5%, в 2025 году - 1,0-2,0%, в 2026 году - 1,5-2,5%.

"Оперативные данные за III квартал свидетельствуют о том, что рост экономической активности происходит быстрее, чем Банк России ожидал в сентябре. В условиях высокого внутреннего спроса нарастает отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста. Это усиливает устойчивое инфляционное давление в экономике", - говорится в сообщении.

ЦБ прогнозирует рост ВВП РФ в IV квартале 2023 года на 1-2% в годовом выражении (годовые темпы роста замедлятся на фоне более высокой базы конца прошлого года - ИФ).

В ЦБ отмечают, что "уверенный рост внутреннего спроса происходит за счет расширения частного спроса при сохранении государственного спроса на высоком уровне и ожидаемом дополнительном увеличении бюджетного стимула". "Увеличение потребительской активности поддерживается ростом реальных заработных плат и высокими темпами кредитования. Значительный рост прибыли компаний и позитивные деловые настроения, в том числе из-за бюджетных стимулов, поддерживают высокий инвестиционный спрос", - говорится в релизе.

При этом в ЦБ отмечают, что расширение внутреннего спроса проявляется, в том числе в сохранении повышенного спроса на импорт, "что внесло существенный вклад в ослабление рубля с начала 2023 года".

"При этом оперативные данные по внешней торговле указывают на то, что импорт стабилизировался. В ближайшие кварталы спрос на импорт в рублевом выражении продолжит подстраиваться к уже принятым решениям по ключевой ставке", - комментируют в ЦБ динамику импорта.

В ЦБ в очередной раз также подчеркивают, что, помимо внешних санкций на импорт, "ключевое ограничение на стороне предложения в российской экономике связано с состоянием рынка труда".

"Согласно данным опросов предприятий, дефицит свободных трудовых ресурсов продолжает усиливаться. Безработица вновь обновила исторический минимум. Невысокая географическая и межотраслевая мобильность рабочей силы является дополнительным структурным ограничением", - говорится в комментарии ЦБ.

Прогнозы Минэкономразвития по росту российской экономики на 2023-2025 годы более оптимистичны, чем ожидания ЦБ. Как сообщалось, Минэкономразвития в сентябре повысило прогноз по росту ВВП РФ в 2023 году до 2,8% с 1,2% в апрельской версии. В 2024 году министерство ожидает рост ВВП на 2,3%, в 2025 году - также на 2,3%, в 2026 году - на 2,2%.