ЦБ впервые признал возможность превышения цели по инфляции в 2024 году

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Банк России повысил прогноз по инфляции на 2023 год и впервые допустил вероятность превышения таргета в 2024 году, введя диапазон прогноза по инфляции в 4-4,5%, следует из релиза по итогам заседания совета директоров ЦБ по ставке.

Регулятор отмечает, что нынешнее инфляционное давление значительно усилилось и складывается выше ожиданий ЦБ. В среднем за третий квартал рост цен с поправкой на сезонность составил 12,1% в пересчете на год (по сравнению с 5,1% во втором квартале). Аналогичный показатель базовой инфляции увеличился до 9,6% (по сравнению с 5,7% в во втором квартале). Годовая инфляция, по оценке на 23 октября, повысилась до 6,6% с 6% в сентябре.

Рост инфляционного давления проявляется по все более широкому кругу товаров и услуг. Это означает, что устойчивое увеличение внутреннего спроса все больше превышает возможности расширения производства товаров и услуг. В этих условиях предприятиям легче переносить в цены возросшие издержки, связанные в том числе с ослаблением рубля и дефицитом свободных трудовых ресурсов.

Инфляционные ожидания населения сохраняются на повышенном уровне. Ценовые ожидания предприятий продолжили расти, достигнув исторически высоких значений. Также вновь повысились инфляционные ожидания профессиональных аналитиков на 2023 и 2024 годы, но на среднесрочную перспективу они заякорены вблизи 4%.

По обновленному прогнозу Банка России, по итогам 2023 года годовая инфляция сложится в диапазоне 7-7,5% (сентябрьский прогноз - 6-7%). ЦБ ожидает, что с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4-4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.