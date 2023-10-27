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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:27

ЦБ повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2023-2026 гг.

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Банк России, увеличив ключевую ставку до 15%, повысил прогноз ее траектории на 2023-2026 годы.

Как следует из обновленного макроэкономического прогноза ЦБ, с 30 октября и до конца 2023 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 15-15,2%.

Прогноз по средней ставке в целом на 2023 год повышен до 9,9% с 9,6-9,7%.

Банк России также повысил ожидания по средней ключевой ставке на 2024 год до 12,5-14,5% с 11,5-12,5%, на 2025 год – до 7-9% с 7-8%. Прогноз на 2026 год увеличен до 6-7% с 5,5-6,5% (этот уровень оценивался как нейтральный).

Совет директоров Банка России в пятницу принял решение повысить ключевую ставку на 200 базисных пунктов (б.п.) – до 15% годовых (консенсус-прогноз аналитиков предполагал повышение ставки ЦБ на 100 б.п. - до 14%).

ЦБ допустил превышение инфляцией цели в 2024 году, введя диапазон в 4-4,5% на следующий год. Прогноз по инфляции на 2023 год повышен до 7-7,5% с 6-7%.

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