В ЦБ назвали мягкую бюджетную политику на новую трехлетку одной из причин ужесточения ДКП

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Банк России, принимая решение о повышении ключевой ставки сразу на два процентных пункта, учел существенный рост расходов по сравнению с прежними ориентирами, заложенными в проект федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.

Основные параметры бюджета на новую трехлетку были представлены уже после сентябрьского заседания совета, тогда ЦБ исходил из тех цифр, которые предусматривались действующим бюджетом на 2023-2025 гг.

"Исходя из новых среднесрочных параметров бюджетной политики, снижение бюджетного стимула в ближайшие годы будет происходить медленнее, чем ожидалось ранее. В этих условиях требуется обеспечить дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики для ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели и ее возвращения к 4% в 2024 году", - говорится в релизе по итогам заседания совета директоров ЦБ от 27 октября.

В октябрьское заявление практически в неизменном виде перешла и формулировка относительно рисков дальнейшего расширения дефицита бюджета. Как и прежде, регулятор отмечает, что в обновленном базовом сценарии исходит из уже принятых решений правительства по среднесрочной траектории расходов федерального бюджета и бюджетной системы в целом (только теперь имеются в виду уже цифры, раскрытые в конце сентября). В случае дополнительного расширения бюджетного дефицита - уже относительно проекта на трехлетку 2024-2026 гг. - проинфляционные риски вновь возрастут, и может потребоваться более жесткая денежно-кредитная политика для возвращения инфляции к цели в 2024 году и ее поддержания вблизи 4% в дальнейшем.

Проект бюджета на трехлетку предусматривает рост расходов в 2024 году на 24% по сравнению с текущим годом, до 36,6 трлн руб., в 2025 и 2026 гг. их объем прогнозируется на уровне 34,38 трлн руб. и 35,58 трлн руб. соответственно.