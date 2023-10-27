Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:27

Группа ЛСР застроит жильем бывшую площадку Danone в Екатеринбурге

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - ПАО "Группа ЛСР" возведет ЖК площадью порядка 115 тысяч кв. метров в центре Екатеринбурга, сообщила пресс-служба компании.

Строительство будет вестись по договору на освоение нежилой застройки в рамках проекта комплексного развития территорий (КРТ). Пока проект проходит государственную экспертизу. Общий срок его реализации - 10 лет.

Предполагается, что ЖК разместится на неэффективно используемом участке площадью 2,6 га на улице Азина. Помимо жилья предусмотрено строительство паркинга и детского сада. В рамках комплексного подхода также разрабатывается проект реконструкции ближайшей школы.

Ранее на месте планируемой застройки располагался завод производителя продуктов питания и напитков Danone. В 2022 году "Группа ЛСР" выкупила территорию и комплекс зданий завода.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в сентябре 2022 года подписал постановление о комплексном развитии территории, где располагался завод. Площадь участка составляет почти 26 тыс. кв. м. На участке может быть размещена среднеэтажная и многоэтажная жилая застройка, объекты здравоохранения, образования, торговли, коммунального обслуживания, а также улично-дорожная сеть.

Группа ЛСР в январе 2022 года выкупила у Danone участок, на котором расположен Екатеринбургский городской молочный завод №1.

"Группа ЛСР" основана в 1993 году, она разделена на два дивизиона - девелопмент и стройматериалы, а также строительные услуги. Группа объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, строительству зданий. Основной бизнес сконцентрирован в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Москве и Московской области, Екатеринбурге и Уральском регионе.

16 июля президент Владимир Путин подписал указ о передаче под временное управление российского бизнеса Danone - АО "Данон Россия" - Росимуществу. С 20 сентября этого года АО "Данон Россия" переименовано в АО "Эйч энд Эн" (H&N, Health & Nutrition), "Данон трейд" - в "Эйч энд Эн Трейд".

Французская Danone в октябре 2022 года заявила о передаче контроля в бизнесе по производству молочных продуктов в России. СМИ сообщали о многих претендентах на покупку бизнеса, включая крупных производителей продуктов питания России.

Danone Алексей Орлов Группа ЛСР Екатеринбург
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Правительство РФ заявило о стабилизации цен на топливо в мелком опте и на АЗС

Правительство РФ заявило о стабилизации цен на топливо в мелком опте и на АЗС

Рубль на "Мосбирже" растерял рост к основным валютам на фоне фиксации прибыли

Россия напряженно переходит на зимний дизель. Обзор

Россия напряженно переходит на зимний дизель. Обзор

Минэнерго изучит возможность поставки нефтепродуктов в Турцию и Узбекистан

Набиуллина не ждет серьезного влияния указа о репатриации валютной выручки на курс

ЦБ сейчас не участвует в дискуссиях об ограничении движения капитала

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });