Группа ЛСР застроит жильем бывшую площадку Danone в Екатеринбурге

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - ПАО "Группа ЛСР" возведет ЖК площадью порядка 115 тысяч кв. метров в центре Екатеринбурга, сообщила пресс-служба компании.

Строительство будет вестись по договору на освоение нежилой застройки в рамках проекта комплексного развития территорий (КРТ). Пока проект проходит государственную экспертизу. Общий срок его реализации - 10 лет.

Предполагается, что ЖК разместится на неэффективно используемом участке площадью 2,6 га на улице Азина. Помимо жилья предусмотрено строительство паркинга и детского сада. В рамках комплексного подхода также разрабатывается проект реконструкции ближайшей школы.

Ранее на месте планируемой застройки располагался завод производителя продуктов питания и напитков Danone. В 2022 году "Группа ЛСР" выкупила территорию и комплекс зданий завода.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в сентябре 2022 года подписал постановление о комплексном развитии территории, где располагался завод. Площадь участка составляет почти 26 тыс. кв. м. На участке может быть размещена среднеэтажная и многоэтажная жилая застройка, объекты здравоохранения, образования, торговли, коммунального обслуживания, а также улично-дорожная сеть.

Группа ЛСР в январе 2022 года выкупила у Danone участок, на котором расположен Екатеринбургский городской молочный завод №1.

"Группа ЛСР" основана в 1993 году, она разделена на два дивизиона - девелопмент и стройматериалы, а также строительные услуги. Группа объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, строительству зданий. Основной бизнес сконцентрирован в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Москве и Московской области, Екатеринбурге и Уральском регионе.

16 июля президент Владимир Путин подписал указ о передаче под временное управление российского бизнеса Danone - АО "Данон Россия" - Росимуществу. С 20 сентября этого года АО "Данон Россия" переименовано в АО "Эйч энд Эн" (H&N, Health & Nutrition), "Данон трейд" - в "Эйч энд Эн Трейд".

Французская Danone в октябре 2022 года заявила о передаче контроля в бизнесе по производству молочных продуктов в России. СМИ сообщали о многих претендентах на покупку бизнеса, включая крупных производителей продуктов питания России.