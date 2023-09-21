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Российская "дочка" Danone официально переименована в "Эйч энд Эн"

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - АО "Данон Россия" после передачи российского бизнеса Danone Росимуществу переименовано в АО "Эйч энд Эн", сообщается в ЕГРЮЛ.

Документы о переименовании датированы 20 сентября 2023 года. С 12 сентября в "Эйч энд Эн Трейд" была переименована компания "Данон трейд".

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", 8 сентября компания подала заявку на регистрацию товарного знака "H&N HEALTH & NUTRITION". Его основные цвета - синий, зеленый и белый.

16 июля президент Владимир Путин подписал указ о передаче под временное управление российского бизнеса Danone - АО "Данон Россия" - Росимуществу. Ему отошли 100% российского бизнеса Danone (83 292 493 000 акций Produits Laitiers Frais Est Europe и 85 тысяч акций "Данон трейда"). Гендиректором компаний был назначен зампред правительства Чечни, министр сельского хозяйства Якуб Закриев. На этом посту он сменил Чарли Каппетти, который был генеральным директором обеих компаний с апреля 2017 года.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка компании "Данон Россия" в 2022 году выросла до 92,9 млрд рублей с 85,1 млрд рублей годом ранее, чистая прибыль - снизилась до 5,6 млрд рублей с 8,9 млрд рублей. Выручка "Данон трейд" в 2022 году составила 112,7 млрд рублей против 109,9 млрд рублей в 2021 году, чистая прибыль - 612,7 млн рублей против 1,4 млрд рублей соответственно.

Danone в октябре 2022 года заявила о передаче контроля в бизнесе по производству молочных продуктов в России. СМИ сообщали о многих претендентах на покупку бизнеса, включая крупных производителей продуктов питания России.

Danone Данон Россия Чечня Якуб Закриев Эйч энд Эн Трейд Чарли Каппетти
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