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Китайские ритейлеры снизили цены на последние модели iPhone на фоне низкого спроса

Китайские ритейлеры снизили цены на последние модели iPhone на фоне низкого спроса
Фото: Getty Images

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Ведущие китайские ритейлеры снизили цены на премиальные модели iPhone 14 на фоне слабого спроса на смартфоны во второй по величине экономике мира, пишет CNBC.

Онлайн-ритейлер JD.com, официальный дистрибьютор Apple Inc. в Китае, ввел скидку в 800 юаней (примерно 8300 рублей) на модели iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Теперь iPhone 14 Pro стоит 7 199 юаней ($1 062), а версия с увеличенным экраном - 8 199 юаней.

ЭкономикаApple получила рекордные 25% рынка смартфонов КНР в октябре благодаря продажам iPhone 14Apple получила рекордные 25% рынка смартфонов КНР в октябре благодаря продажам iPhone 14Читать подробнее

Аналогичные цены установил Suning, другой крупный ритейлер.

Тем временем на официальном китайском сайте Apple цены остаются неизменными: iPhone 14 Pro можно купить по цене от 7 999 юаней, Pro Max - от 8 999 юаней.

Apple жестко контролирует расценки на свои устройства в Китае и редко позволяет третьим сторонам предлагать на них скидки, отмечает CNBC. В последний раз ритейлеры снижали цены на продукцию Apple в июне 2020 года.

Продажи смартфонов в Китае упали на 13,2% в 2022 году и составили 285,8 млн, опустившись ниже 300 млн впервые за 10 лет, свидетельствуют данные исследовательской компании IDC. Продажи iPhone сократились на 4%.

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