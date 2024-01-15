Apple снизит цены на новейшие смартфоны в Китае

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Apple Inc. предлагает 5%-ную скидку на свои смартфоны, включая новейшие модели, в Китае по случаю Нового года по лунному календарю, пишет MarketWatch.

Скидки составят до 500 юаней ($70) и будут действовать в период с 18 по 21 января. Они будут распространяться в том числе на iPhone 15 и iPhone 15 Pro.

Apple часто устраивает новогодние распродажи в Китае, однако скидки редко распространяются на последние модели. Компания впервые снизила цены на новейшие устройства в прошлом году, подчеркивает MarketWatch, что свидетельствует о важности китайского рынка для компании.

Продажи компании в Китае в июле-сентябре сократились на 2,5% в годовом выражении, до $15,1 млрд. Отчетность за квартал, завершившийся в декабре, будет обнародована 1 февраля.

С начала 2024 года капитализация Apple понизилась на 3,4%, и на прошлой неделе компания уступила первую строчку в списке самых дорогих компаний США Microsoft впервые с конца 2021 года.