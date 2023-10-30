Цены на белорусское сливочное масло для России повышены 4-й раз за месяц

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Министерство сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии в четвертый раз за месяц повысило минимальные экспортные цены на сливочное масло, которое поставляется в Россию. Постановление министерства опубликовано на Национальном правовом портале.

С 28 октября минимальная стоимость поставок сливочного масла жирностью 80% и более составляет 510 российских рублей за 1 кг (ранее - 500 рублей), жирностью от 72% до 80% - 460 рублей за 1 кг (450 рублей), следует из документа.

Действующие цены на иную молочную продукцию и мясо крупного рогатого скота при экспорте в Россию остались прежними.

В прошлый раз экспортные цены на сливочное масло изменялись с 25 октября, до этого - с 20 и 12 октября 2023 года. Тогда они были повышены каждый раз на 10 рублей.

Минсельхозпрод с июня 2022 года устанавливает минимальные экспортные цены на ряд продовольственных товаров в зависимости от определенного рынка сбыта: для России, для стран ЕАЭС (кроме России), для стран СНГ (кроме стран ЕАЭС и Азербайджана) и Грузии, для Азербайджана, для стран вне СНГ (кроме Грузии).