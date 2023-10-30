Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:31

Цены на белорусское сливочное масло для России повышены 4-й раз за месяц

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Министерство сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии в четвертый раз за месяц повысило минимальные экспортные цены на сливочное масло, которое поставляется в Россию. Постановление министерства опубликовано на Национальном правовом портале.

С 28 октября минимальная стоимость поставок сливочного масла жирностью 80% и более составляет 510 российских рублей за 1 кг (ранее - 500 рублей), жирностью от 72% до 80% - 460 рублей за 1 кг (450 рублей), следует из документа.

Действующие цены на иную молочную продукцию и мясо крупного рогатого скота при экспорте в Россию остались прежними.

В прошлый раз экспортные цены на сливочное масло изменялись с 25 октября, до этого - с 20 и 12 октября 2023 года. Тогда они были повышены каждый раз на 10 рублей.

Минсельхозпрод с июня 2022 года устанавливает минимальные экспортные цены на ряд продовольственных товаров в зависимости от определенного рынка сбыта: для России, для стран ЕАЭС (кроме России), для стран СНГ (кроме стран ЕАЭС и Азербайджана) и Грузии, для Азербайджана, для стран вне СНГ (кроме Грузии).

Минсельхоз Белоруссия Минсельхозпрод
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЦБ предупредил инвесторов о рисках при вложении в бумаги квазироссийских компаний

ЦБ предупредил инвесторов о рисках при вложении в бумаги квазироссийских компаний

ВЭБ подал иск к Euroclear почти на $300 млн

ВЭБ подал иск к Euroclear почти на $300 млн

ЦБ выступил против новых ограничений в раскрытии корпоративной информации

Гендиректором "ИКС Холдинга" стал Алексей Белов

Brent подешевела до $89,27 за баррель

Правительство РФ заявило о стабилизации цен на топливо в мелком опте и на АЗС

Правительство РФ заявило о стабилизации цен на топливо в мелком опте и на АЗС

Рубль на "Мосбирже" растерял рост к основным валютам на фоне фиксации прибыли

Россия напряженно переходит на зимний дизель. Обзор

Россия напряженно переходит на зимний дизель. Обзор

Минэнерго изучит возможность поставки нефтепродуктов в Турцию и Узбекистан

Набиуллина не ждет серьезного влияния указа о репатриации валютной выручки на курс

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });