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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

В Белоруссии сообщили, что правила объединенного с РФ рынка электроэнергии согласуют до конца года

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Согласование правил функционирования объединенного рынка электроэнергии Белоруссии и России будет завершено до конца года, сообщил во вторник в эфире гостелеканала "Беларусь 1" министр энергетики республики Виктор Каранкевич.

"С нашими российскими коллегами мы продолжаем работу по формированию объединенных рынков газа и электрической энергии. По электроэнергии подготовлен проект межгосдоговора. Он согласован с нашими российскими коллегами и прошел согласование с органами государственного управления, в установленном порядке внесен в Совет министров. Также активно сейчас ведется работа по согласованию правил функционирования объединенного рынка электроэнергии. До конца года мы должны завершить работу по подготовке согласованного проекта данного документа", - рассказал глава Минэнерго Белоруссии.

Он добавил, что "ценовые условия по газу на 2023-2025 годы определены". "В дальнейшем необходимо согласовать принципы работы объединенного рынка газа, а также условия работы субъектов хозяйствования после 2025 года. Самая главная задача - дальнейшее сближение и выход на равные условия для субъектов двух стран. И, соответственно, повышение конкурентоспособности не только Беларуси, но и в целом Союзного государства, возможность совместного выхода на рынки третьих стран", - отметил Каранкевич.

Виктор Каранкевич Минэнерго Белоруссия
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