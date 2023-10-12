Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

Минск снова повысил экспортные цены на сливочное масло для России

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Министерство сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии снова повысило минимальные экспортные цены на сливочное масло, которое поставляется в Россию. Соответствующее постановление официально опубликовано.

С 12 октября минимальная стоимость поставок сливочного масла жирностью 80% и более составляет 480 российских рублей за 1 кг (ранее - 470 рублей), жирностью от 72% до 80% - 430 российских рублей за 1 кг (420 рублей).

Действующие цены на иную молочную продукцию и мясо крупного рогатого скота при поставках в Россию сохранены на прежнем уровне.

В последний раз раз экспортные цены на сливочное масло изменялись с 30 сентября 2023 года, тогда они были повышены на 10 российских рублей.

В соответствии с ранее принятым решением белорусского правительства, Минсельхозпрод с июня 2022 года устанавливает минимальные экспортные цены на ряд продовольственных товаров в зависимости от определенного рынка сбыта: для России, для стран ЕАЭС (кроме России), для стран СНГ (кроме стран ЕАЭС и Азербайджана) и Грузии, для Азербайджана, для стран вне СНГ (кроме Грузии).

Минсельхоз Белоруссия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

США ввели санкции против двух юрлиц за перевозку нефти РФ с нарушением price cap

США ввели санкции против двух юрлиц за перевозку нефти РФ с нарушением price cap

Бывший глава Barclays оштрафован на 1,8 млн фунтов за обман о связях с Эпштейном

Не менее 25 граждан США погибли в результате конфликта между Израилем и ХАМАС

Обострение палестино-израильского конфликта

В Сирии сообщили об авиаударах Израиля по аэропортам в Дамаске и Алеппо

В Сирии сообщили об авиаударах Израиля по аэропортам в Дамаске и Алеппо

Парламент Киргизии поддержал создание совместной системы ПВО с Россией

Обострение палестино-израильского конфликта

ХАМАС обсуждает с Египтом, Катаром и ООН открытие гумкоридора из сектора Газа

Британский регулятор выписал рекордный штраф KPMG

США перебрасывают в Великобританию группу стратегических бомбардировщиков В-1B

Обострение палестино-израильского конфликта

Сухопутная операция Израиля в секторе Газа готовится, но решения о ней еще нет

Сухопутная операция Израиля в секторе Газа готовится, но решения о ней еще нет

Профсоюз UAW неожиданно инициировал забастовку на крупнейшем заводе Ford

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });