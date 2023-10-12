Минск снова повысил экспортные цены на сливочное масло для России

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Министерство сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии снова повысило минимальные экспортные цены на сливочное масло, которое поставляется в Россию. Соответствующее постановление официально опубликовано.

С 12 октября минимальная стоимость поставок сливочного масла жирностью 80% и более составляет 480 российских рублей за 1 кг (ранее - 470 рублей), жирностью от 72% до 80% - 430 российских рублей за 1 кг (420 рублей).

Действующие цены на иную молочную продукцию и мясо крупного рогатого скота при поставках в Россию сохранены на прежнем уровне.

В последний раз раз экспортные цены на сливочное масло изменялись с 30 сентября 2023 года, тогда они были повышены на 10 российских рублей.

В соответствии с ранее принятым решением белорусского правительства, Минсельхозпрод с июня 2022 года устанавливает минимальные экспортные цены на ряд продовольственных товаров в зависимости от определенного рынка сбыта: для России, для стран ЕАЭС (кроме России), для стран СНГ (кроме стран ЕАЭС и Азербайджана) и Грузии, для Азербайджана, для стран вне СНГ (кроме Грузии).