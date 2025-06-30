Гонконг может вернуть себе первое место среди площадок для проведения IPO

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Гонконг в 2025 году может вернуть себе звание крупнейшей мировой площадки для проведения IPO впервые с 2019 года, пишет The Wall Street Journal.

По данным Dealogic, с начала года в Гонконге прошло 41 IPO. Общий объем первичных размещений составил $13,66 млрд, что уже превысило сумму за весь 2024 год.

Гонконгская фондовая биржа является лидером по объему IPO в первом полугодии, второе и третье место занимают Nasdaq и New York Stock Exchange (NYSE) соответственно.

В последние несколько лет активность первичных размещений на гонконгской площадке была низкой из-за общего ослабления аппетита к риску после пандемии COVID-19 и высоких процентных ставок. В 2023 году объем IPO на бирже составил лишь $5,9 млрд, согласно данным биржевого оператора Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. (HKEx).

Нынешний бум связан, в частности, с активизацией размещений китайскими компаниями. Причем напряженность в отношениях США и КНР не ограничивает эту активность. Наоборот, Гонконг стал предпочтительным направлением для китайских компаний, в частности, из-за опасений, что администрация американского президента Дональда Трампа может потребовать делистинга с американских бирж, отмечает WSJ.

Кроме того, Гонконг играет ключевую роль в попытках Пекина оживить рынки капитала и сделать их более доступными для инвесторов. Оптимизм инвесторов также поддерживают меры стимулирования экономики, внедряемые властями КНР.

Дополнительный катализатором роста активности IPO в Гонконге стало появление китайского ИИ-стартапа DeepSeek, заставившее мировых инвесторов пересмотреть свое представление о потенциале Китая в области инноваций, пишет газета.

Крупнейшим как в Гонконге, так и в мире в этом году стало размещение акций китайского производителя аккумуляторов Contemporary Amperex Technology Co. (CATL), объем которого составил почти $4,6 млрд.