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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

Число россиян с тремя кредитами и более за год выросло на 2,2 млн человек

Число россиян с тремя кредитами и более за год выросло на 2,2 млн человек
Фото: Ведомости/Денис Гришкин/ТАСС

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ отмечает продолжающийся рост закредитованнности граждан: за год количество граждан, имеющих три кредита и более, увеличилось на 2,2 млн человек и достигло 11,2 млн, свидетельствуют данные из информационно-аналитического материала "Анализ тенденций в сегменте розничного кредитования на основе данных бюро кредитных историй" за первое полугодие 2023 года.

Количество граждан, имеющих кредиты и займы, за первое полугодие выросло на 2 млн, до 47 млн человек, показывают данные бюро кредитных историй.

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В основном растет число заемщиков, которые имеют три кредита и более (сейчас их 11,2 млн человек). Это говорит о том, что рост кредитования сопровождается увеличением закредитованности граждан, отмечет регулятор.

Особенной популярностью у населения пользуются кредитные карты: уникальных заемщиков по ним за год стало больше на 3 млн. Их общее число составило 23 млн и сравнялось с количеством заемщиков по кредитам наличными.

Граждан, у которых есть ипотека, уже более 10 млн. Почти каждый второй такой кредит (48%) в первом полугодии выдан более чем на 25 лет, хотя еще годом ранее кредитов с таким сроком было около 30%. В январе-июне 39% ипотечных кредитов было выдано заемщикам, которым на момент плановой выплаты долга будет более 65 лет.

Портрет ипотечного заемщика отражает растущую долговую нагрузку: у 8 из 10 граждан, взявших ипотеку во втором квартале, уже был потребительский кредит.

Около 6% ипотечных заемщиков, возможно, брали потребительский кредит для оплаты первоначального взноса. Банк России обсудит с банками подходы к оценке кредитоспособности таких граждан.

Рост кредитования, сопровождаемый увеличением долговой нагрузки заемщиков, показывает, что Банк России своевременно ужесточил макропруденциальные лимиты и надбавки. Эти меры будут сдерживать дальнейший рост закредитованности граждан.

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