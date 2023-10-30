ЦБ РФ хочет получить право вводить количественные ограничения в сегменте ипотеки

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ в целях ограничения системных рисков подготовит предложение о получении полномочий устанавливать количественные ограничения в ипотеке, говорится в проекте основных направлений развития финансового рынка до 2026 года.

"Такой инструмент позволит ограничить предоставление ипотечных кредитов закредитованным заемщикам, а также кредитов с небольшим первоначальным взносом. Потери банков по таким кредитам выше, особенно в периоды кризисов. До получения полномочий устанавливать количественные ограничения на предоставление рискованных ипотечных кредитов для этих целей могут использоваться макропруденциальные надбавки", - говорится в документе.

Для своевременной оценки рисков увеличения долговой нагрузки заемщиков - физических лиц и повышения транспарентности принимаемых решений Банк России также планирует публиковать информацию о рисках потребительского кредитования.

Сейчас регулятор может устанавливать ограничения на выдачи только в отношении необеспеченных розничных кредитов.

О том, что ЦБ рассматривает распространение макропруденциальных лимитов (МПЛ), которыми он сейчас сдерживает рост высокорискованного потребкредитования, на ипотеку, говорила в июне глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Будем рассматривать, потому что нас тоже беспокоит, что высокий рост ипотеки, особенно с широким применением льготных программ, может привести к росту рискованной ипотеки. Сейчас мы применяем те инструменты, которые есть. На наш взгляд, они эффективны, но если их будет недостаточно, будем смотреть, какие новые инструменты можем применять", - заявила тогда Набиуллина.

По прогнозу ЦБ, ипотека в этом году может вырасти в диапазоне 24-27%.