Инфляция в Германии в октябре упала до минимума за два года

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в октябре увеличились на 3% в годовом выражении, говорится в предварительном отчете Федерального статистического управления страны (Destatis).

Инфляция резко замедлилась по сравнению с 4,3% в сентябре и обновила минимум с июня 2021 года.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение цен в этом месяце на 3,3%, сообщает Trading Economics.

Потребительские цены в октябре сократились на 0,2% относительно предыдущего месяца, когда показатель повысился на 0,2%.

Цены, рассчитанные по германским стандартам, увеличились на 3,8% в годовом выражении после подъема на 4,5% в сентябре. В помесячном выражении показатель не изменился после увеличения на 0,2% месяцем ранее. Эксперты ожидали роста на 4% и 0,2% соответственно.

Базовая инфляция (без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей) опустилась до 4,3% с 4,6%.

Продукты питания подорожали на минимальные с февраля 2022 года 6,1% (месяцем ранее - на 7,5%), а цены на энергоносители снизились впервые с января 2021 года, опустившись на 3,2% (в сентябре показатель вырос на 1%). Услуги подорожали на 3,9% после роста на 4% в сентябре.

Окончательные данные о динамике инфляции за сентябрь будут обнародованы 8 ноября.