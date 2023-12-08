Инфляция в Германии в ноябре замедлилась до 2,3%

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в ноябре увеличились на 2,3% в годовом выражении, говорится в отчете Федерального статистического управления страны (Destatis), представившего окончательные данные.

Инфляция замедлилась по сравнению с 3% в октябре и обновила минимум с июня 2021 года.

Результат совпал как с предварительной оценкой, так и с ожиданиями экспертов, опрошенных Trading Economics.

Потребительские цены в ноябре упали на 0,7% относительно предыдущего месяца - максимально с декабря 2022 года. В октябре они уменьшились на 0,2%.

Цены, рассчитанные по германским стандартам, в прошлом месяце увеличились на 3,2% в годовом выражении и уменьшились на 0,4% в помесячном. Для сравнения, в октябре первый показатель поднялся на 3,8%, второй - не изменился.

Базовая инфляция (без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей) замедлилась в ноябре до 3,8% в годовом выражении. Это минимальные темпы повышения с августа 2022 года.

Продукты питания в Германии в прошлом месяце подорожали на 5,5%, цены на энергоносители снизились на 4,5%. Стоимость услуг увеличилась на 3,4%.