Инфляция в Германии в сентябре ожидаемо замедлилась до 4,3%

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в сентябре увеличились на 4,3% в годовом выражении, говорится в окончательных данных Федерального статистического управления страны (Destatis).

Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 6,4% в августе и обновила минимум за два года.

Результат совпал как с предварительной оценкой, так и с ожиданиями экспертов, опрошенных Trading Economics.

Потребительские цены в сентябре относительно предыдущего месяца выросли на 0,2% после повышения на 0,4% в августе.

Цены, рассчитанные по германским стандартам, в сентябре увеличились на 4,5% в годовом выражении после подъема на 6,1% в августе, помесячный рост составил 0,3%, как и месяцем ранее.

Темпы роста цен на энергоносители в стране замедлились до 1% с 8,3% в годовом выражении. Стоимость продуктов питания увеличилась на 7,5% (в августе - на 9%). Услуги подорожали на 4% (5,1%).

Базовая инфляция (без учета волатильных цен на энергоносители и продукты питания) составила 4,6% в годовом выражении против 5,5% в августе.