"Росхим" планирует до 2030 г. вложить в свои промышленные проекты около 1 трлн руб.

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - АО "Росхим" (Москва, ранее - АО "Русский водород") намерено до 2030 года вложить в развитие и реализацию своих производственных проектов порядка 1 трлн рублей. Об этом сообщила заместитель генерального директора компании Марина Бортова в ходе Московского международного химического форума.

В частности, "Росхим" уже приступил к реализации проекта создания производств эмульсионного ПВХ: "Это полностью импортируемый на сегодняшний день в нашу страну продукт, и мы планируем к 2029 году удовлетворить потребности потребителей на 60% в этом продукте. Стоимость его (проекта - ИФ) - более 22 млрд рублей, и финансирование будет производиться в рамках программы КИП (Кластерная инвестиционная платформа Фонда развития промышленности - ИФ)".

Среди перспективных проектов Бортова упомянула модернизацию производства диоксида титана на площадке "Крымского титана" (г. Армянск) для увеличения мощности производства до 111 тыс. тонн в год.

"Фактически это будет полное покрытие потребности российского рынка в данном продукте. Общая стоимость этого инвестиционного проекта будет составлять более 25 млрд рублей", - подчеркнула она.

В рамках своего биотехнологического кластера в Ростовской области (на базе "Донбиотеха") "Росхим" намерен построить крупнейшее производство аминокислот - сульфата лизина и лизина-моногидрохлорида, а затем расширить профиль предприятия, освоив выпуск триптофана, валина и треонина. Стоимость этого проекта может дойти до 85 млрд рублей.

Самый масштабный проект "Росхима" реализуется на площадке в Иркутской области – "Федеральный центр химии "Усолье-Сибирское". По словам Бортовой, он условно поделен на три этапа.

"На первом этапе мы планируем производство желтого фосфора в объеме 50 тыс. тонн в год, как некоего такого якорного производства всей фосфорной цепочки. На втором этапе мы планируем запустить хлорное производство и выпустить, соответственно, треххлористый фосфор объемом 100 тыс. тонн, и далее на этой базе сделать уже глифосат технический, эпихлоргидрин, эпоксидные смолы и все прочее", - отметила представитель "Ростеха".

Ранее сообщалось, что инвестиции в усольский проект составят порядка 830 млрд рублей в течение 10 лет.

АО "Русский водород" (ныне - "Росхим") зарегистрировано в Москве в феврале 2021 года. Это управляющая компания, в периметр которой входит ряд химических производств, разделенных на кластеры: содовый, мульти-химический, хлорно-щелочной, титановый и биотехнологический.

В частности, компании переданы в доверительное управление 47% акций "Башкирской содовой компании" (один из крупнейших в России производителей кальцинированной и пищевой соды), находящиеся в собственности РФ. Кроме того, "Русский водород" получил в управление Стерлитамакский нефтехимический завод, Крымский содовый завод и заявлял о договоренностях по передаче ему в управление АО "Синтез-Каучук" (Башкирия). Недавно компания приобрела строящийся завод аминокислот "Донбиотех" (Ростовская область).