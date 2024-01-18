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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:49

Завод "Росхима" разработал аналог зарубежного антиоксиданта для нефтехимии

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - АО "Стерлитамакский нефтехимический завод" (СНХЗ), которым управляет АО "Росхим" (ранее "Русский водород"), завершило научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по разработке технологии получения фенольного антиоксиданта "Агидол-110", сообщает пресс-служба "Росхима".

Антиоксидант используется при производстве полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида, полиэтилентерефталата, АБС-пластика, полистирола, термоэластопластов и синтетических каучуков.

"В настоящее время аналогов "Агидолу-110" на внутреннем рынке нет. Подобный фенольный антиоксидант ранее не производился в России, а его аналоги импортировались из-за рубежа. В связи с санкционной политикой поставки антиоксидантов европейского производства были нарушены (...) Сотрудники центральной заводской лаборатории "Стерлитамакского нефтехимического завода" разработали технологию и подобрали технические решения, позволившие получить фенольный антиоксидант "Агидол-110", соответствующий зарубежным стандартам качества", - отмечается в сообщении.

Предполагается, что выпуск антиоксиданта создаст новые возможности для рынка нефтехимической промышленности.

Проект по разработке новой линейки антиоксидантов производства СНХЗ включен в план мероприятий Минпромторга по импортозамещению в химической промышленности.

"Росхим" объединяет АО "Башкирская содовая компания", АО "Березниковский содовый завод", группу предприятий АО "СНХЗ", АО "Донбиотех", а также ряд предприятий Юга России. В числе отраслей-потребителей продукции "Росхима" - стекольная, нефтеперерабатывающая, металлургическая, целлюлозно-бумажная, лакокрасочная, шинная, сельскохозяйственная, авиационная и другие отрасли российской промышленности.

Минпромторг Стерлитамак Росхим Русский водород СНХЗ
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