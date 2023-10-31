Малый бизнес в РФ за 9 месяцев заключил госконтракты на 3,2 трлн рублей

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации (СМП и СОНКО) за 9 месяцев 2023 года заключили госконтракты на 3,2 трлн рублей, говорится в отчете Минфина РФ о мониторинге закупок.

Всего малый бизнес за отчетный период заключил с госзаказчиками 1,67 млн контрактов на 3,2 трлн рублей, что соответственно почти на 13% и на 4% больше аналогичных показателей прошлого года. При этом на долю госконтрактов, заключенных с СМП и СОНКО по результатам спецторгов (в них могут принимать участие только СМП и СОНКО), пришелся 1 трлн рублей. Остальные госконтракты были заключены с малым бизнесом по результатам госзакупок, проводившихся на общих основаниях.

В то же время за 9 месяцев текущего года госзаказчики расторгли 310 тыс. контрактов с СМП и СОНКО. Общий объем этих контрактов составил 594 млрд рублей. Годом ранее госзаказчики расторгли 289 тыс. таких контрактов на 560 млрд рублей.

Всего за 9 месяцев госзаказчики объявили о проведении 1 млн спецторгов на 1,3 трлн рублей против 929 тыс. спецторгов на 1,2 трлн рублей годом ранее. Еще 22 тыс. извещений о проведении закупок включали в себя требования о привлечении СМП и СОНКО. Общий объем этих закупок составил 3,4 трлн рублей. Годом ранее госзаказчики разместили также 22 тыс. таких извещений на 2,5 трлн рублей.

По данным Минфина, только немногим более половины спецторгов были признаны состоявшимися – 554 тыс. закупок (568 тыс. год назад) на 630 млрд рублей (518 млрд рублей). Несостоявшимися были названы 447 тыс. закупок (425 тыс.) на 620 млрд рублей (439 млрд рублей). Еще 34 тыс. спецторгов на 50 млрд рублей были отменены.

"Сохраняется тенденция увеличения количества и стоимостного объема состоявшихся закупок среди СМП (на 18% и 21% соответственно), при этом их доля в общем количестве и стоимостном объеме объявленных закупок среди СМП в сравнении с базисным периодом (9 месяцев 2022 года - ИФ) увеличилась с 50% до 53% от количества закупок, с 43% до 48% от их стоимостного объема", - отмечается в отчете Минфина.

Как сообщалось, за 9 месяцев текущего года госзаказчики объявили о проведении 1,7 млн закупок на 7,5 трлн рублей, что соответственно на 9% и на 2,7% больше аналогичного показателя прошлого года, и заключили 2,4 млн контрактов на 8,5 трлн рублей.