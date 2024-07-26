Малый бизнес заключил во II квартале госконтракты на 2,7 трлн рублей

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Российские малый бизнес (субъекты малого предпринимательства, СМП) и социально ориентированные некоммерческие организации (СОНКО) заключили во II квартале 2024 года 1,2 тысячи госконтрактов на 2,67 трлн рублей, сообщил Минфин после мониторинга закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с законом "О контрактной системе" (44-ФЗ).

"В отчетном периоде наблюдается незначительное снижение количества осуществленных закупок у СМП (на 1%) при одновременном увеличении их стоимостного объема (на 5,5%), - говорится в отчете министерства. - В отношении заключенных по результатам осуществления таких закупок контрактов отмечается увеличение показателей их количества и стоимостного объема (на 9% и 24% соответственно)".

Всего во II квартале текущего года госзаказчики разместили 713,9 тысячи извещений о закупках (720,8 тысячи годом ранее), в которых могут принимать участие только СМП и СОНКО (спецторги), на 972 млрд рублей (921 млрд рублей). Из них только 366 тысяч закупок на 443 млрд рублей были признаны состоявшимися. Во II квартале прошлого года состоявшимися были признаны 375 тысяч закупок на 435 млрд рублей.

Помимо этого, в отчетном периоде было объявлено 17 тысяч закупок (15,4 тысячи годом ранее) с обязательным привлечением малого бизнеса. Общий объем этих закупок составил 2,29 трлн рублей (2,46 трлн рублей). Здесь менее половины закупок была признана состоявшейся - 8 тыс. на 771 млрд рублей (7 тысяч закупок на 788 млрд рублей во II квартале 2023 года).

Тем не менее, в отчетном периоде госзаказчики заключили с малым бизнесом 1,2 млн контрактов на 2,67 трлн рублей (1,1 млн контрактов на 2,1 трлн рублей годом ранее).

Также во II квартале госзаказчики расторгли с СМП и СОНКО 226 тыс. контрактов на 551 млрд рублей. Это больше аналогичного показателя 2023 года на 11,8% в количественном выражении и на 38,7% в денежном выражении.

Всего во II квартале госзаказчики заключили 1,8 млн контрактов на 5,4 трлн рублей, что на 5% и на 10% больше аналогичного показателя 2023 года.